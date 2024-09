Cambia Disney+: esto te comenzará a cobrar por compartir tu cuenta y contraseña

Desde que Netflix introdujo su modelo pagar por casa el año pasado, Disney comenzó a ver la posibilidad de implementar medidas similares en su plataforma.

Ahora, Disney Plus se sumó a las demás plataformas de streaming y sumará una tarifa adicional. Bob Iger, CEO de Disney, anunció que la compañía cobrará los usuarios que deseen compartir sus contraseñas .

Cambia Disney+, la plataforma comenzará a cobrar por compartir tu contraseña

Agregar a un "miembro adicional" a un plan en la plataforma de Disney Plus costará en Estados Unidos unos u $s 6.99 mensuales para cuentas con publicidad y u$s 9.99 para planes sin publicidad .

El nuevo complemento de "miembro extra" de Disney comienza en $ 6.99 dólares por mes.

Esta medida permitirá a los usuarios compartir su suscripción con amigos o familiares que vivan fuera del hogar. Esta opción solo es posible si se tiene una membresía independiente a Disney Plus , no el paquete con Hulu, ESPN Plus y otros servicios. Además, se debe estar registrado en el sistema de facturación directa de Disney.



Sin embargo, hay algunas limitaciones: solo se podrá crear y acceder a un perfil, por lo que s e tendrá el mismo contenido y características que el titular de la cuenta. Además, solo se podrá transmitir en un dispositivo a la vez y los miembros adicionales no podrán tener una suscripción activa a Hulu, Disney+ o ESPN+.

Disney+ en Argentina: ¿esta medida aplica en el país?

Hace meses, la empresa comenzó a advertir a sus usuarios sobre las personas "sospechosas de compartir indebidamente" , pero ahora la multa contra el uso compartido de contraseñas comenzó.

El complemento de miembro adicional se implementará ahora para usuarios en EE. UU., Costa Rica, Guatemala, Europa y la región de Asia-Pacífico . Además, para garantizar la viabilidad a largo plazo, Disney Plus aumentará los precios de todos los planes a partir de octubre.