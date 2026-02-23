Las billeteras virtuales brindan rendimientos en pesos a los ahorristas que dejan sus pesos depositados en las cuentas remuneradas en pesos. En varios casos, en la última semana se produjeron variaciones en las tasas que pagan billeteras como Mercado Pago, Personal Pay, Naranja X, entre otras. En un relevamiento publicado el fin de semana, la consultora de finanzas personales Trascendo indicó cuáles son los rendimientos que pagan estos instrumentos de ahorro, en base al rendimiento de la semana anterior. ”El rendimiento de las cuentas remuneradas mostró una fuerte suba, en un contexto donde también se vio presión alcista en tasas de cauciones y algunos plazos fijos. El promedio general subió de manera significativa frente a la semana pasada, y el movimiento fue bastante más amplio que en ruedas anteriores”, detalló la consultora. Lo cierto es que las billeteras virtuales vuelven a posicionarse como una alternativa atractiva para los ahorristas que buscan una alternativa a los plazos fijos para obtener rendimiento de sus pesos. Se debe considerar que no todas las billeteras virtuales brindan los mismos beneficios a sus usuarios. Trascendo indicó cuáles son las diferencias entre los rendimientos que pagan actualmente las principales plataformas fintech que operan en la Argentina. El más reciente relevamiento de Trascendo lista los rendimientos que brindan las billeteras virtuales: El listado completo del relevamiento puede apreciarse en el siguiente gráfico: Trascendo señala en su análisis que no utiliza la Tasa Efectiva Anual (TEA), que es lo que realmente se gana al final del año, sino el rendimiento total de la inversión según el último rendimiento diario de cada app. Esto se debe a que cada app tiene un criterio distinto para definir y publicar la Tasa Nominal Anual (TNA) en sus páginas. Así, se compara el efecto real que tiene cada día tener el dinero en una u otra aplicación.