Desde febrero de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzará a recibir información sobre billeteras virtuales y plataformas de pago internacionales utilizadas por argentinos que cobran ingresos desde el exterior. El cambio se da por la puesta en marcha de nuevos sistemas de intercambio automático de datos fiscales entre países.

¿Qué cambia desde febrero de 2026?

El esquema de control fiscal internacional se amplía. Hasta ahora, la fiscalización se concentraba principalmente en bancos tradicionales. Con el nuevo marco, el foco se extiende a plataformas digitales, billeteras virtuales y bancos online usados para cobrar servicios desde el exterior.

Esto impacta especialmente en freelancers, programadores, diseñadores, consultores y trabajadores remotos que facturan a clientes fuera del país y cobran a través de intermediarios digitales.

¿Por qué ARCA podrá acceder a datos del exterior?

La Argentina adoptó nuevos estándares internacionales que permiten el intercambio automático de información financiera entre países, sin necesidad de pedidos puntuales.

El objetivo es que las administraciones tributarias puedan cruzar datos de forma automática y detectar inconsistencias entre lo declarado y lo que figura en cuentas del exterior.

¿Qué son el CRS 2.0 y la DAC8?

El CRS 2.0 es una actualización del estándar global impulsado por la OCDE para el intercambio de información financiera entre países. Esta nueva versión incluye cuentas digitales, billeteras virtuales y otros instrumentos que antes no estaban claramente alcanzados.

La DAC8 es una directiva de la Unión Europea que amplía el control fiscal sobre plataformas digitales, proveedores de dinero electrónico y criptoactivos, y obliga a reportar datos de sus usuarios a las autoridades tributarias europeas, que luego los comparten con otros países, como Argentina.

¿Qué tipo de información se reporta?

El intercambio automático no se limita a un monto general. Las plataformas pueden reportar:

Nombre y apellido del titular

País de residencia fiscal

CUIT o CUIL

Identificador de la cuenta o billetera

Saldo al cierre del año fiscal

Ingresos percibidos y movimientos relevantes

Con estos datos, ARCA puede realizar cruces automáticos con las declaraciones juradas presentadas en el país.

¿Qué billeteras virtuales pueden informar datos a ARCA?

El punto clave no es dónde vive el usuario, sino dónde está regulada la plataforma. Si la empresa opera en países adheridos al CRS 2.0 o a la DAC8, queda alcanzada por el sistema.

Entre las más usadas por argentinos se encuentran:

Wise: opera bajo regulaciones europeas, por lo que puede reportar información.

Payoneer: aunque es de EE.UU., su filial europea puede quedar alcanzada.

Revolut y N26: regulados en la Unión Europea.

En cambio, plataformas como PayPal no reportan bajo el CRS, aunque pueden estar alcanzadas por otros acuerdos más limitados.

¿Cómo impacta en los freelancers argentinos?

Mantener fondos en billeteras o cuentas del exterior ya no implica quedar fuera del radar fiscal. Si el usuario figura como residente fiscal argentino y la plataforma reporta, la información puede llegar a ARCA de forma automática.

Los datos correspondientes a 2026 comenzarán a intercambiarse entre países y los primeros cruces sistemáticos se esperan a partir de 2027.