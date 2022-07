Cómo hacen y de qué trabajan los argentinos que están ganando con la suba del blue y los nuevos cepos

La economía del conocimiento tuvo su mejor año en 2021 al lograr realizar exportaciones por un valor de u$s 6400 millones, mientras que este año parece que será aún mejor gracias a las nuevas regulaciones que el Gobierno de la Nación planea implementar para este sector .

Y es que las disposiciones del Ministerio de Economía de la Nación permiten desde el mes pasado que los freelancers puedan percibir del exterior hasta u$s 12.000 por año de libre disponibilidad sin necesidad de liquidarlos en el mercado único y libre de cambios .

Al mismo tiempo, habilita a las empresas del sector acceder al mercado cambiario por el 50% del valor del incremental de las exportaciones respecto de 2021 , siempre que este sea destinado exclusivamente a hasta 20% de los salarios pagados.

El mejor momento para ser freelance

Estas nuevas disposiciones, junto con el dólar blue que no para de subir, hace que sea el mejor momento para ser freelancer de ingresos medios, ya que se pueden facturar -sin necesidad de usar el mercado cambiario oficial- u$s 1000 por mes.

Los freelancers son cada vez más comunes en Argentina.

Y es que el dinero que llega del exterior se puede vender en los mercados secundarios, los cuales tienen una brecha en sus precios que supera el 100% actualmente.

En otras palabras, se podrían conseguir hasta $ 284.000 al mes si se compran dólares en el mercado electrónico de pagos (MEP) luego de ingresarlos al país como freelancer en la industria del conocimiento , lo que representa una importante ventaja en comparación con el salario de $ 150.000 que tiene de media el sector.

Las razones de la flexibilización

Según explicó en su momento el entonces ministro de Economía Martín Guzmán, las razones para flexibilizar las restricciones a las exportaciones realizadas por freelancer se centran en la gran cantidad de ingresos no declarados que sucedieron en 2021 .

En su presentación, el ex jefe de la cartera económica aseguró que no se declararon exportaciones por un valor de u$s 1800 millones -lo que representa casi un 30% de las exportaciones totales declaradas- en este sector.