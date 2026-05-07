Palenca, una plataforma de verificación de ingresos para instituciones financieras, cerró una ronda de inversión por u$s 4 millones de dólares liderada por Experian, con la participación de Foundation Capital, Gilgamesh Ventures y Dhow Ventures. La startup responde al problema de la falta de información sobre cuánto gana una persona, lo que la imposibilita a acceder a un crédito. La apuesta de Palenca es un modelo centrado en validar ingresos, incluso en esquemas informales, para integrarlos en decisiones de crédito y riesgo. “Somos uno de los países más rezagados en inclusión financiera. Al no tener información para originar, la mejor variable disponible es el ingreso. Sin eso, el sistema simplemente no puede crecer hacia nuevos segmentos”, afirmó José Carlos Aguilar, CEO y cofundador de Palenca, en el comunicado de la ronda. Palenca busca ser proveedora de tecnología de las instituciones financieras, en una industria donde las fintech han desarrollado sistemas propios de análisis de riesgo con datos alternativos. “Esto abre una posibilidad enorme para que los bancos otorguen crédito a quienes hoy no lo tienen y mejoren las condiciones de quienes ya están dentro del sistema”, agregó Aguilar. En 2025, la empresa tecnológica procesó cerca de 5 millones de verificaciones, para este año proyecta llegar a 20 millones. El capital levantado se destinará a desarrollar nuevos productos de datos, ampliar la validación de distintas fuentes de ingreso y fortalecer modelos predictivos con inteligencia artificial.