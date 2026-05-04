Cuando mi primera empresa se convirtió en unicornio, tal como le dicen en Silicon Valley a las empresas valuadas en más de u$s 1,000 millones, más de un inversionista me preguntó, con genuina sorpresa, cómo lo había logrado. Ninguno le hizo esa pregunta a mis colegas hombres. La diferencia no estaba en el resultado, estaba en que para ellos era esperado, y para mi, como mujer, era la excepción. Esa pregunta revela todo lo que el sistema aún no ha procesado: que cuando una mujer construye algo extraordinario, el mundo todavía se detiene a preguntarse cómo fue posible. Eso es exactamente el problema que tenemos que resolver. En México, las mujeres representan más de la mitad de la población. Sin embargo, conforman el 26% de quienes emprenden. Entre 2021 y 2023, las PyMEs lideradas por mujeres pasaron de 495,000 a 1.4 millones. En el sector comercio, alcanzan rentabilidad un 13% más rápido que sus contrapartes masculinos. Y aun así, hay cuatro veces más empresas fundadas por hombres con ingresos superiores a los 50 millones de pesos anuales que empresas fundadas por mujeres. Durante décadas, el ecosistema emprendedor, sus reglas, sus redes, sus instrumentos de financiamiento, fue diseñado desde una sola perspectiva. No por maldad, sino por omisión. Y las omisiones, cuando se institucionalizan, se vuelven estructuras. La principal fuente de financiamiento de las emprendedoras mexicanas no son los bancos ni los fondos de inversión. Son su familia y sus amigos. No porque lo prefieran, sino porque el sistema formal no fue construido pensando en ellas. Según la Asociación de Emprendedores de México, una de cada tres empresas fundadas por mujeres no tiene acceso a ninguna herramienta digital de gestión. El 25% de las emprendedoras señala la falta de tiempo como su principal obstáculo, un tiempo que se consume en responsabilidades que el ecosistema empresarial raramente considera al diseñar sus programas de apoyo. No es un problema de actitud. Es un problema de diseño institucional. Y los problemas de diseño tienen solución. Pero solo si se reconocen como tales. Hay un costo que las estadísticas raramente miden: el desgaste de construir en un sistema que no fue pensado para ti. Demostrar el doble para que te crean la mitad. Calibrar constantemente el tono, el formato, la presentación. Navegar estructuras de evaluación que fueron calibradas con otros perfiles en mente. El Global Entrepreneurship Monitor lo documenta con precisión: México está entre los países donde las mujeres abandonan la actividad empresarial a las tasas más altas. No porque sus proyectos no sean viables. Sino porque el entorno las desgasta antes de que puedan consolidarse. Eso no es un fracaso individual. Es una falla sistémica con un costo económico real y medible. América Latina es la región más emprendedora del mundo en términos de participación femenina. Tenemos la energía, la visión y la determinación. Lo que nos ha faltado es una infraestructura diseñada para potenciar lo que ya existe, no para compensar supuestas carencias. La solución no es adaptar a las mujeres a un sistema que no las contempló. Es rediseñar el sistema para que las contemple desde el origen. Eso significa construir instrumentos de financiamiento que reconozcan los ciclos reales del emprendimiento femenino. Significa crear programas de mentoría donde las redes de acceso se construyan con las mismas mujeres como nodo central, no como beneficiarias pasivas. Significa diseñar métricas de evaluación que no penalicen los modelos de negocio orientados a mercados históricamente ignorados por el capital tradicional. Significa, en síntesis, que cuando se escriban las reglas del juego económico, haya mujeres en la sala donde se escriben. La educación financiera es parte de esa ecuación, no como remedio a una supuesta ignorancia, sino como herramienta de soberanía. Una mujer que comprende sus números, su valoración y sus opciones de capital no necesita que nadie le explique si su proyecto es viable. Lo sabe. Y desde ese conocimiento, negocia en igualdad de condiciones. Los datos ya demostraron que cuando las mujeres tienen acceso real, a capital, a redes, a conocimiento estructurado, construyen negocios rentables, generan empleo y producen valor económico sostenible. No es una apuesta de inclusión. Es la decisión estratégica más inteligente que puede tomar cualquier ecosistema que aspire a crecer. América Latina tiene la oportunidad de liderar ese rediseño. México, con 1.4 millones de PyMEs lideradas por mujeres y creciendo, tiene la base para hacerlo. La pregunta no es si las mujeres están listas para el sistema. La pregunta es si el sistema está listo para dejar de desperdiciar lo que ellas ya están construyendo.