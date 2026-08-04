Bitso atiende a más de 10 millones de usuarios y a más de 2,000 clientes institucionales | Foto: Sitio web de Bitso

El exchange de criptomonedas Bitso dio a conocer una alianza con la plataforma de open finance Belvo para integrar un esquema de domiciliación bancaria que permitirá a los usuarios fondear de forma recurrente sus cuentas dentro de la aplicación, en un movimiento con el que amplía las funcionalidades de su ecosistema de servicios financieros digitales.

La integración permitirá que los usuarios autoricen cargos periódicos desde sus cuentas bancarias hacia su wallet, eliminando la necesidad de realizar transferencias manuales cada vez que deseen agregar recursos. De acuerdo con ambas compañías financieras, el objetivo es facilitar procesos recurrentes asociados con el ahorro y la inversión mediante un mecanismo previamente autorizado por el usuario.

El anuncio ocurre en un contexto de mayor adopción de servicios financieros digitales en México. Según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 citados en un comunicado conjunto, el 63% de los adultos en el país cuenta con al menos una cuenta de ahorro formal y el uso de aplicaciones móviles para consultar o realizar operaciones bancarias pasó de 54% en 2021 a 69% en 2024 entre quienes tienen una cuenta.

Felipe Vallejo, director general de Bitso México, señaló en dicho comunicado que la integración forma parte de la estrategia de la empresa, que cuenta con 10 millones de usuarios a escala global, para simplificar el acceso a herramientas financieras digitales.

“En Bitso estamos construyendo productos que hagan más sencillo para las personas usar la tecnología financiera en su vida diaria. Con Direct Debit, queremos que el proceso de fondear y mantener recursos dentro de Bitso sea más simple, constante y claro para el usuario”, afirmó.

Belvo explicó que su infraestructura de domiciliación bancaria permite automatizar pagos recurrentes desde cualquier banco en México mediante una sola integración tecnológica, evitando que las empresas desarrollen conexiones individuales con cada institución financiera. En el caso de Bitso, la tecnología será utilizada para habilitar el fondeo recurrente de wallets, en lugar de la cobranza tradicional de servicios o créditos.

Para Federica Gregorini, general manager de Belvo en México, la alianza refleja una evolución en el uso de la domiciliación bancaria dentro del sistema financiero.

“Estamos viendo una nueva etapa para la domiciliación bancaria en México. Durante años se entendió principalmente como una herramienta para pagar servicios o recuperar créditos; hoy empieza a habilitar productos digitales donde la recurrencia, el consentimiento y la experiencia de usuario son centrales”, indicó la general manager de Belvo, que ha sido respaldada por más de u$s 70 millones de dólares en venture capital.

De acuerdo con las empresas, la incorporación de este mecanismo busca ampliar los casos de uso de la domiciliación bancaria hacia productos relacionados con ahorro, inversión y administración de recursos, aprovechando una infraestructura de pagos ya existente dentro del sistema financiero mexicano.