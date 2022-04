WhatsApp comenzará a cobrar por el uso del servicio: a partir de cuándo, a quiénes y qué cambia

WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular del mundo . Desde su lanzamiento, no ha parado de crecer e incorporar nuevas actualizaciones.

Debido a su alto crecimiento en los últimos tiempos, toda una generación no pagó por el servicio, pues desde el 2015 dejó de cobrar a sus usuarios la suma de u$s 1, pero esta medida podría ser revertida en los próximos meses con una nueva estrategia.

Recientemente la aplicación introdujo una característica muy esperada por sus usuarios: la compatibilidad con múltiples dispositivos que está disponible tanto en Android como en iOS .

Actualmente, WhatsApp permite a los usuarios conectar cuatro dispositivos adicionales de forma gratuita, tanto en WhatsApp como en WhatsApp Business. Pero según informó WABetaInfo, un sitio especializado en filtraciones, esto puede cambiar pronto, ya que la compañía busca introducir una suscripción paga.

WhatsApp comenzará a cobrar en los próximos meses: los beneficios

De acuerdo al adelanto de WABetainfo, el plan de cobro está en etapa de desarrollo, pero solo aplicará para los usuarios que utilizan WhatsApp Business. Por ende, todas aquellas empresas que quieran acceder a este beneficio deberán pagar un precio módico, el cuál todavía no está confirmado.

Una de las herramientas a las que podrás acceder si pagás por la suscripción, es crear comunidades con todas las personas que te compraron un producto , al igual que acceder a una función llamada "Dispositivos vinculados", exclusivamente para cuentas de WhatsApp Business. De esta manera, no perderás el contacto con tus clientes.

La suscripción paga, además, permitirá a todos los usuarios de WhatsApp Business conectar hasta diez dispositivos a una sola cuenta de WhatsApp.



No obstante, eso no significa que todos los que usen la app de negocios deberán pagar, ya que el beneficio será a voluntad de cada empresario o tienda.

Por el momento, no se sabe si la suscripción de WhatsApp Business incluirá otras funciones. El costo y el período de suscripción aún no se conocen y no hay información sobre si se trata de una suscripción única.

Cambian las llamadas en WhatsApp: cómo son ahora y a quiénes les sirve

La última actualización WhatsApp trae una nueva novedad en lo que respecta a videollamadas. En la nueva versión de WhatsApp para iOS, identificada como versión 22.8.80, llega una novedosa opción que permite establecer comunicaciones mediante llamada entre un máximo de 32 participantes.

Cambian las llamadas en WhatsApp: cómo son ahora y a quiénes les sirve

Hasta ahora el número máximo de participantes que podían intervenir en una llamada de WhatsApp era de ocho, por lo que la ampliación supone multiplicar por cuatro el límite de intervinientes. Durante mucho tiempo las opciones para poder establecer conversaciones entre un número tan elevado de participantes se limitaban a otras plataformas como Zoom o Facebook Messenger.

WhatsApp is officially launching group voice calls up to 32 participants! pic.twitter.com/brtpGIwRAq — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 21, 2022

A partir de ahora, cuando se reciba una invitación a formar parte de una conversación se visualizará en pantalla el aviso de "Llamada entrante" y se mostrará quién es la persona de quien parte la iniciativa de la llamada en grupo, además de poder conocerse el detalle de quiénes son los participantes en dicha llamada accediendo desde el historial de la misma.

Cabe recordar que esta nueva opción afecta a llamadas de voz, ya que lo mismo era posible desde hace un tiempo en videollamadas.

Además de permitir conversar con más participantes, WhatsApp incluye en la actualización de la versión 22.8.80 modificaciones en el diseño del sonido. Menciona iconos de altavoz y ondas sonoras que acompañan a la interfaz durante la llamada. Lo mismo que con mensajes de voz que integran burbujas e información sobre los contactos y el grupo.