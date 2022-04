Cambia WhatsApp: se podrá ocultar la última hora de conexión y la foto de perfil a algunos contactos

WhatsApp trabaja por estas horas en una nueva opción que permitirá a los usuarios ocultar su foto del perfil y la última hora de conexión a algunos contactos.

Esta función se puso a disposición para algunos usuarios en la versión beta, y ahora podrá ser probada por aquellos que descarguen la última versión beta de WhatsApp para Android 2.22.8.9.

Tal y como ha advertido WABetaInfo, en la nueva actualización del programa beta de Google Play, la versión 2.22.8.9 de WhatsApp para Android, esta opción se ha ampliado el apartado de:

La foto del perfil

La información del contacto

La última hora de conexión

Lo nuevo de WhatsApp: ¿qué es Comunidades?

WhatsApp lanza una función exclusiva que se puede probar desde Argentina: cómo se activa







WhatsApp: lo viejo y lo nuevo

Hasta el momento, la única función de este tipo que tenía la aplicación de mensajería instantánea, era la de seleccionar a quién mostrarles los estados. Para esto se debe:

Desplegar el menú de privacidad de estos

Aquí se presentan tres alternativas para su visualización:

‘Mis contactos'



‘Mis contactos, excepto...'



‘Sólo compartir con...'.

Pero esta opción no es nueva, debido a que WhatsApp comenzó a probarla en versiones beta anteriores tanto para Android como para iOS, las cuales comenzaron a lo largo de 2021.

Esta función estará disponible en la c onfiguración de privacidad de WhatsApp y aparecerá como cuarta opción después de 'Todos', 'Mis contactos' y 'Nadie'. Para utilizar la opción 'Mis contactos, excepto', los usuarios deberán seleccionar los contactos con los que no desean compartir su información en el menú de configuración de privacidad. De esta manera, solo los contactos no seleccionados verán cualquier cambio nuevo y seguirán viendo la información anterior. Una vez instalada, deben acceder al menú de Ajustes de WhatsApp, pulsar ‘Cuenta', a continuación ‘Privacidad' y revisar quién puede ver su información personal.

Tanto en ‘Hora de la última vez' de conexión, como en ‘Foto de perfil', ‘Información' y ‘Estado', se mostrarán cuatro opciones:

‘Todos'

‘Mis contactos'

‘Mis contactos, excepto...'

‘Nadie'