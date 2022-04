Desempleo total: estos trabajos van a desaparecer pronto pero hay una manera de "salvarse"

La automatización del trabajo es algo que preocupa a la mayoría de las personas, con el miedo al desempleo debido a la aparición de una máquina que pueda reemplazar a un trabajador siendo algo común a día de hoy.

Esto se ve reflejado en el estudio que publicó recientemente la Universidad de Lausana (Suiza) y con el cual se busca establecer un ranking con los puestos de trabajo que desaparecerán en el futuro cercano .

Y mientras que el mismo está pensado para economías desarrolladas -donde ya existe un alto grado de automatización industrial-, la realidad es que la destrucción de empleos por la automatización es algo que también puede afectar a Argentina .

Con esto en mente, diversos especialistas del sector dieron su opinión sobre cómo es el panorama actualmente en el país y cuales son las tendencias a las que apunta el desarrollo de la robótica actualmente .

DESEMPLEO TOTAL: QUÉ OPINAN LOS ESPECIALISTAS EN AUTOMATIZACIÓN

"Sobre los trabajos de pronóstico, se ven muchas deficiencias", critica Luca Sartorio, estudiante de la Maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional en Harvard , al ser consultado sobre este nuevo estudio.

" Mientras que no sirven para predecir exactamente cuáles serán los trabajos que se reemplazarán con la automatización, si tienen utilidad como comparación entre trabajos con altas probabilidades de ser reemplazados y trabajos con bajas probabilidades ", agrega más adelante.

Y es que según relata, los estudios de caso sobre países donde hubo un alto grado de automatización apuntan a que la diferencia entre destrucción y creación del empleo suele terminar siendo neutra -habiendo algunos casos donde incluso se reporta un crecimiento en el empleo a pesar de la automatización de los procesos-.

"Los patrones más observados en relación a tecnología y empleo, con el auge de la tecnología digital y la robótica industrial, apuntan a que la desaparición de puestos de trabajo y la aparición de nuevos empleos deja un nivel de ocupación similar", detalla.

" Nuestros desarrollos en robótica apuntan a que siempre es necesario que haya un operario junto con el robot para garantizar que se está realizando el trabajo de forma correcta ", dice Agustín Ciccioli, responsable de ventas del cono sur de América de la empresa de robótica Kuka.

" Es por eso que no creemos que los mismos reemplacen de forma masiva el trabajo que se realiza en las diferentes industrias que aplican tecnología robótica ", suma el representante de la compañía basada en el Parque Empresarial Austral de Pilar, provincia de Buenos Aires.

" Según las teorías actuales sobre los efectos de la automatización del trabajo, hay dos razones por las cuales se terminan generando más puestos de los que se destruyen en industrias con un alto grado de robotización de sus procesos ", explica Sartorio.

"El primero es el efecto de encadenamiento hacia adelante y hacia atrás, con la cual se asegura que a pesar de desaparecer el rol del trabajador en un proceso en cuestión, las mejoras en la productividad genera que aparezcan puestos de trabajo en los eslabones previos y siguientes de la cadena productiva", explaya.

"El segundo es el efecto de demanda final, el cual se centra en explicar cómo el hecho de que los productos sean más baratos permite que los consumidores inviertan más dinero en otros sectores, algo que se traduce en una mayor inversión para otras industrias", sentencia el especialista.

En otras palabras, la automatización de los procesos -por lo menos en el corto plazo- no debería verse como una amenaza para los puestos de trabajo. Pero no es todo color de rosas. Según alerta Sartorio, el problema de la robotización está en un crecimiento de la brecha entre los trabajadores calificados y no calificados .

" Se suele destruir el empleo clásico de la clase media y en su lugar aparecen dos tipos de trabajos: los que requieren mucha calificación y los que son muy poco calificados ", dice y luego finaliza: "Esto termina repercutiendo en problemas sistémicos que tenemos hoy en día como es la gran brecha en los salarios cada vez más marcada".

La automatización no representaría la desaparición del trabajo.

QUÉ TRABAJOS CORREN RIESGO DE DESAPARECER

Volviendo al estudio de la Universidad de Lausana, el mismo establece el índice de riesgo de automatización (ARI por sus siglas en inglés) utilizando información de una base de datos del mercado estadounidense con 967 perfiles de trabajo para poder determinar el puntaje de cada tarea .

En total se lograron especificar 87 capacidades humanas de este estudio, las cuales fueron comparadas con las capacidades en robótica y software que existen en la actualidad. Así fue como se elaboró el ranking con los puestos de trabajo con más posibilidades de desaparecer en el futuro .

Con esto en mente, el estudio determinó que los trabajos con más riesgo de desaparecer son los siguientes:

Mataderos y Empaquetadores de Carne Prensas, textiles, prendas de vestir y materiales relacionados Clasificadoras y Seleccionadoras, Productos Agrícolas Conserjes y limpiadores. Enfermeros Embalaje Auxiliares de Comedor y Cafetería y Camareros Trabajadores de preparación de alimentos Criadas y trabajadores de limpieza Limpiadores de Vehículos y Equipos

Por otro lado, los trabajos con menos riesgo de desaparecer son: