Tenés que saber IA: ya es una habilidad laboral clave a los ojos de las empresas

Todavía no sabemos si los robots nos van a quitar el trabajo. No está confirmado. Pero lo que sí parece haberse establecido como parte del sentido común es que la inteligencia artificial (IA) será un complemento cada vez más útil, cuando no indispensable, para algunas profesiones.

El famoso "copiloto" digital está en pleno proceso de expansión propicia un fenómeno de dos caras. Por un lado, los trabajadores comenzaron a adoptar herramientas de inteligencia artificial para hacer sus tareas cotidianas; por el otro, las empresas ya comienzan a requerir específicamente que sus potenciales empleados tengan conocimientos de IA.

Esto se acentúa en el sector de la Economía del Conocimiento, que suele estar a la vanguardia en cuanto a tecnología y siempre está ávido de novedades. Tanto es así, que un estudio de Microsoft sostiene que el 80% de los trabajadores argentinos de este sector ya utiliza IA generativa en sus labores. La investigación se basó en una encuesta a 31.000 personas repartidas en 31 países y puso en evidencia algunos datos que vale la pena considerar.

Por ejemplo, el uso de IA generativa en el trabajo, que dijimos es del 80%, es superior en la Argentina que en el promedio global, que es del 75%.

En tanto, a la mayoría de los líderes de la Argentina (77%) consideran que deben adoptar herramientas de inteligencia artificial para mantener la competitividad, pero al mismo tiempo al 60% de ellos les preocupa que sus organizaciones no cuenten con un plan para implementarlas.

Boom: la mayoría de los usuarios de IA comenzaron a experimentar con ella hace menos de 6 meses.

Riesgos latentes de la IA descontrolada

El informe de Microsoft detalla que el 75% de los usuarios de IA del país está llevando sus propias herramientas al trabajo. Y evalúa que, de esa manera, se pierden los beneficios del uso estratégico de la IA a gran escala y se ponen en riesgo los datos de la empresa.

En relación a esto, podemos aportar que, según un estudio de Check Point Software y Vanson Bourne, el 92% de las empresas a nivel global permite a sus empleados utilizar herramientas de IA generativa, aunque les preocupa la seguridad y la filtración de datos. De hecho, un informe de Menlo Security calcula que el 55% de las pérdidas de datos se deben hoy al incipiente uso de IA generativa.

Sin dudas, es un tema que las empresas no deben pasar por alto en este momento.

La IA, ya necesaria para trabajar

Gran diferencia: una cosa es que decidas tener un asistente de IA para trabajar y otra es que ya sea una necesidad para conseguir un empleo. Las dos están pasando ahora.

Según Microsoft, la utilización de IA generativa en el trabajo casi se duplicó en los últimos seis meses y cada vez son más los profesionales que agregan habilidades de IA a sus perfiles de LinkedIn. Además, dos tercios de los líderes en el mundo (66%) afirman que no contratarían a alguien sin habilidades de IA, mientras que en la Argentina el 62% está de acuerdo con esa afirmación.

Las ocupaciones con mayor porcentaje de miembros que muestran en LinkedIn habilidades de IA.

En este contexto, los empleados y postulantes deben ser curiosos en cuanto a la IA, porque solo el 39% de los usuarios globales recibieron capacitación en IA de parte de su empresa, y solo el 25% de las empresas en todo el mundo espera ofrecerla este año. Así que los profesionales están adquiriendo habilidades por su cuenta.

El 69% de los usuarios argentinos de IA son propensos a recibir formación, especialmente sobre prompts (40%) y sobre cómo aplicar la IA en su rol o funciones específicas (47%). Esto cobra más relevancia si se tiene en cuenta que el 67% de los líderes en Argentina prioriza las capacidades en AI antes que la experiencia en un candidato, indica Microsoft.

Y si "sabés IA", más vale que lo muestres. Hasta finales del año pasado, LinkedIn detectó un aumento de 142 veces en los miembros de la red que agregan habilidades de IA como Copilot y ChatGPT a sus perfiles, y un aumento del 160% en profesionales no técnicos que utilizan cursos de LinkedIn Learning para desarrollar sus aptitudes en IA.

