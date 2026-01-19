La marca de televisores Samsung ofrece en la Argentina un Plan Canje que facilita a los usuarios la compra y renovación de dispositivos como Smart TVs, tablets, celulares y otros equipos tecnológicos.

Mediante esta promoción, los usuarios pueden entregar su televisor usado como parte de pago y acceder a un TV Samsung nuevo al instante, con un ahorro importante según el modelo elegido.

Cambiar el televisor: cómo es el Plan Canje de Samsung

Los usuarios que quieran realizar un canje de Smart TV deberán comenzar la gestión de compra mediante la tienda online de Samsung Argentina (https://shop.samsung.com/ar/) y seguir los siguientes pasos:

Elegir el televisor a comprar, y después, el que se va a entregar en parte de pago. El sistema permitirá indicar el estado de funcionamiento del equipo que se entrega.

Realizar la compra y listo.

Una vez que se reciba el Smart TV nuevo, una persona de Samsung se contactará para avanzar con el proceso y coordinar la entrega del TV se entrega en parte de pago.

Siempre que el estado del equipo coincida con lo declarado, el usuario recibirá su bonificación en el medio de pago utilizado en la compra, entre 10 y 15 días después.

Plan Canje de televisores Samsung: en la página de cada Smart TV se encuentra el botón para cotizar el recambio.

Plan Canje de Smart TV: cuál debe ser el estado del equipo

Para que un televisor sirva para entregar en parte de pago, tiene que cumplir una condición: el mismo deberá funcionar correctamente. En concreto, Samsung estipula que deberá, al menos, encender y apagar. Algunos modelos son aptos para el canje incluso si la pantalla está rota.

Sin embargo, el estado del equipo será evaluado por el asesor de Samsung que esté tomando el plan canje. Samsung advierte que, si el estado no coincide con lo declarado en la web, el beneficio económico puede ser menor.

Además, hay que tener en cuenta que Samsung toma para el canje televisores de una multitud de fabricantes, no solo los de su propia marca.