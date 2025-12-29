El mercado global de smartphones cierra 2025 con un panorama disputado: según datos de Counterpoint Research del tercer trimestre, Samsung mantiene el liderazgo con un 19% de participación, seguido de cerca por Apple con un 18%. En tercer lugar aparece Xiaomi, que con un 14% se consolida como la marca china más vendida del mundo. Esta posición le permite al fabricante asiático mirar con ambición hacia el segmento premium.

El crecimiento de Xiaomi en el último año se concentró en regiones como el Sudeste Asiático, Medio Oriente, África y América Latina, donde viene ganando terreno, principalmente, en el segmento medio. Ahora, el desafío para la compañía está en subir en la pirámide de precios, donde los márgenes son mayores.

Un Xiaomi Ultra más delgado

En ese contexto, Xiaomi presentó el 25 de diciembre en Beijing su nuevo buque insignia: el Xiaomi 17 Ultra. El dispositivo es un salto cualitativo en el diseño de la línea Ultra y reduce su grosor a sol 8,9 mm, lo que lo convierte en el Ultra más delgado de la historia de la marca.

El teléfono incorpora el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, el último de Qualcomm, acompañado de un sistema de refrigeración que, según la compañía, mejora la conductividad térmica en un 50% respecto a la generación anterior.

El Xiaomi 17 Ultra llega en variedad de colores.

Uno de los aspectos más destacados es la batería de 6800 mAh, una capacidad notable si se considera el reducido grosor del dispositivo. El teléfono también incorpora certificación IP66, IP68 e IP69 para resistencia al agua y polvo, además de soporte para 51 bandas 4G y 5G que cubren hasta 210 países.

Súper cámara gracias a la alianza con Leica

Si algo distingue al Xiaomi 17 Ultra es su sistema fotográfico, resultado de lo que la marca define como un “Modelo de co-creación estratégica” con la marca alemana Leica.

El sistema de cámaras incluye tres sensores: un ultra gran angular de 14 mm, una cámara principal de 23 mm con sensor de 1 pulgada y un teleobjetivo de 75-100mm con zoom óptico y resolución de 200 megapíxeles. La marca destaca que este último utiliza un diseño óptico Leica APO con tres lentes para reducir la aberración cromática.

El teleobjetivo cuenta con un sensor de 1/1,4 pulgadas y la capacidad de utilizar los 200MP nativos en todo el rango de zoom sin recurrir a recorte digital, gracias a un sistema de grupos de lentes independientes.

La edición especial Xiaomi 17 Ultra by Leica.

Existe además una versión especial llamada “Xiaomi 17 Ultra by Leica”, inspirada en las cámaras de la serie M de Leica, con acabados en cuero texturizado, el icónico punto rojo de Leica en el cuerpo y un anillo de enfoque físico que permite ajustes manuales precisos. Esta edición incluye modos exclusivos que recrean el estilo de imagen de las legendarias Leica M9 y M3, mediante modelos de transferencia de estilo entrenados con cientos de miles de fotografías originales y simulación del tono y grano del film.

Disputa en el podio premium de los celulares

La pregunta inevitable es cómo se posiciona este Xiaomi 17 Ultra frente a sus rivales. Apple lanzó en septiembre su iPhone 17, mientras que Samsung presentará en febrero de 2026 la serie Galaxy S26. En términos de especificaciones, el Xiaomi 17 Ultra ofrece cifras que superan a sus competidores en varios apartados: la batería de 6800 mAh contrasta con los aproximadamente 4500-5000 mAh de los modelos Ultra de Samsung y los iPhone Pro Max; y el sistema de triple cámara con sensor principal de 1 pulgada y teleobjetivo de 200 MP es una apuesta más agresiva que las configuraciones competidoras.

Sin embargo, las especificaciones no lo son todo. Apple y Samsung cuentan con ecosistemas maduros, procesamiento de imagen refinado por años y, en el caso de Apple, un sistema operativo integrado verticalmente que muchos usuarios no están dispuestos a abandonar.

El precio será clave. Con un valor de partida en China de unos 850 dólares, el Xiaomi 17 Ultra se posiciona por debajo de los modelos Ultra y Pro Max de Samsung y Apple, que suelen superar los 1200 dólares. Esta diferencia de precio, con especificaciones competitivas, es la estrategia clásica de Xiaomi para ganar cuota de mercado.