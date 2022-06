Oracle lanzó un curso gratis para aprender programación y ganar $ 150.000: cuánto dura y cómo se aplica

Las empresas tienen una tendencia en los últimos tiempos de invertir en cursos para capacitar al talento joven en todo el mundo y ahora es Oracle la última en sacar su programa de empleabilidad.

El mismo se llama Oracle Next Education (ONE) y se centra en brindar herramientas a 16.000 jóvenes de América latina que no se encuentren trabajando actualmente y quieran potenciar su carrera profesional .

El libro que tiene la clave de la felicidad, escrito por uno de los mayores gurús tecnológicos del mundo



El plan de la cadena hotelera más grande del mundo para fidelizar a sus pasajeros en medio de la crisis



Cómo es el programa de Oracle

En concreto se trata de un curso que dura de seis a nueve meses y forma a sus participantes con habilidades tanto tecnológicas como en especializaciones más blandas .

El mismo es gratuito y apunta a personas mayores de 18 años que no se encuentren actualmente trabajando o estudiando. Después de la graduación, la plataforma habilitará una red de negocios para generar oportunidades de trabajo en empresas reconocidas por el mercado y socios en el programa .

En Argentina, las ediciones anteriores tuvieron un éxito rotundo de inscripciones. Por ello en esta ocasión se les dará prioridad a las personas que se inscribieron en la convocatoria del mes de marzo pasado y quedaron en lista de espera debido a la gran cantidad de inscriptos .

A nivel regional, el registro para cubrir las plazas restantes se encuentra habilitado desde el pasado 15 de junio y estarán abiertas durante todo un mes, hasta el 15 de julio .

Amanda Gelumbauskas, líder de Oracle Next Education Oracle Latinoamérica, comentó: " Queremos seguir creando oportunidades para que las personas se empoderen a través de la educación y la tecnología. ONE ya cuenta con 28 mil registrados en la plataforma de las etapas anteriores y con estos 16 mil nuevos cupos esperamos llegar a 44 mil registrados en 2022 ".

Esta empresa cripto ahora permite comprar oro digital: por qué conviene y cómo funciona



Bitcoin se plancha: se ve una la luz al final del túnel tras la semana de caída en picada



Qué se aprende en estos cursos

Las clases cuentan en total con más de 400 horas de contenido, mientras que algunos de los temas más populares se centran alrededor de la programación. Es así como hay lecciones de Java Jr, front-end y emprendimiento, MySQL en OCI, Python para ciencia de datos e inicio con infraestructura .

Al final de la graduación, los profesionales serán considerados en los procesos de selección de empresas colaboradoras, teniendo más posibilidades de empleabilidad.

Algunas de las empresas que ya han firmado acuerdos de empleabilidad en Latinoamérica son: Soluciones Globales, Simétrica y Sinergit de República Dominicana, C2S y Fusionworks de Puerto Rico, Suumtech de Costa Rica, Intercorp Retail de Perú, Coomeva y Colsubisidio de Colombia, Entel de Chile o Bayer y Ecommex de Brasil, entre otras .

Cuanto le pagan a un programador hoy en día

Los graduados de este curso salen, en su mayoría, con varios conocimientos que sirven como introducción a la programación. Y muchos de ellos se preguntan: ¿Cuáles son los puestos en empresas de tecnología (o en el sector IT de alguna compañía) que no requieren ningún título de grado?

El primero que viene a la mente de muchos es el de diseñador de experiencia de usuario o interfaz de usuario (Diseñador UX/UI), ya que los mismos suelen requerir de conocimiento en cuestiones de diseño y programación a nivel base en HTML o CSS.

Para acceder a él, es necesario hacer un curso para así seguir desarrollando conocimientos sobre las herramientas más usadas en el mundo de la programación, como por ejemplo: Python.

"Es un lenguaje de programación, multiparadigma y multinivel, con soporte en programación orientada a objetos, imperativa y funcional. Con este tipo de lenguaje se pueden crear aplicaciones nativas e híbridas, y cuenta con una sintaxis accesible para las personas con un nivel de 'alfabetización' básico en lenguajes de programación", señalan desde el sitio web de Phyton.

Este tipo de trabajos paga según el portal especializado Glassdoor entre $ 150.000 y $ 160.000 al mes para empresas radicadas en Buenos Aires, mientras que en el exterior se pagan unos u$s 6600 en promedio para estos puestos (cabe destacar que en caso de trabajar de manera remota este número baja de forma importante la mayoría de las veces).