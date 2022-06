El libro que tiene la clave de la felicidad, escrito por uno de los mayores gurús tecnológicos del mundo

Scott Galloway es uno de los especialistas en negocios más importante del mundo, cuenta con varios libros sobre inversiones y da clases de gestión empresarial en la Universidad de Nueva York .

Pero a pesar de todas sus credenciales, su popularidad en los últimos años se debe a un concepto totalmente desligado de su carrera profesional : su gran talento para poder dar consejos sobre cómo manejarse en la vida cotidiana.

Sus charlas sobre esta temática suelen contar con asistencia completa, mientras que su blog y sus videos de YouTube más populares tienden a explorar diferentes conceptos sobre la cotidianeidad . Y ahora también cuenta con un libro que parece ser su último gran éxito: "El Álgebra de la Felicidad".

DE QUÉ TRATA "EL ÁLGEBRA DE LA FELICIDAD"

El libro de Galloway, cuyo título completo es "El álgebra de la felicidad: notas sobre la búsqueda del éxito, el amor y el significado" (The Algebra of Happiness: The pursuit of success, love and what it all means) y está escrito en inglés, se centra en una mezcla de anécdotas y conocimientos del con el fin de compartir la sabiduría ganada sobre los desafíos de la vida .

El popular libro de Scott Galloway.

" Ya sea que se busquen consejos sobre si debería abandonar la escuela para ser emprendedor, ideas sobre cómo posicionarse en un mercado laboral saturado, reflexiones sobre cuál es la decisión más importante en su vida o discusiones centradas en cómo nuestras relaciones con los demás son, en última instancia, todo lo que importa, Galloway entretiene, inspira y provoca ", asegura la descripción del texto.

DÓNDE COMPRAR EL LIBRO DE GALLOWAY

Para los interesados en comprar este texto, se puede adquirir en Amazon por medio del sistema de ebooks Kindle a un valor de u$s 7,99 o en su versión física a u$s 14,50 (aunque se debe considerar que el envío a Argentina sale casi u$s 50) .

Por otro lado, en el portal de Book Depository se puede conseguir el libro desde $ 2800, con envío incluido.