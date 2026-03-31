La mayoría de los despidos en Oracle se concentró en el equipo de consultoría. “Se registraron 64 ceses, principalmente en cargos semi senior. Dentro de ese grupo, al menos 15 correspondían a perfiles técnicos, como desarrolladores”, indicó una fuente empresarial que cita hoy el semanario Búsqueda. A estos ceses se suman otros en el área de desarrollo de NetSuite, la plataforma de gestión empresarial de la compañía, lo que eleva el total a una cifra cercana a los 70 trabajadores afectados. Esta decisión fue comunicada en reuniones breves, de pocos minutos. Tras los anuncios, los empleados fueron convocados a una instancia posterior para definir la liquidación por cese. El pago de la indemnización está previsto hasta el 10 de abril, de acuerdo a la información. La empresa, dedicada al desarrollo de software empresarial, bases de datos y servicios en la nube, tiene presencia en Montevideo desde 2018, con una plantilla de unos 460 trabajadores. Estos despidos representan una reducción aproximada del 15% del personal. Oracle forma parte de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) que integra a la compañía entre sus miembros, aunque no hubo una comunicación oficial hacia la gremial respecto a la medida. La multinacional argumentó los despidos con el fin de “lidiar con una restricción de liquidez resultante de un gran incremento de infraestructura de cómputos para IA”, de acuerdo con lo publicado por la agencia noticiosa Bloomberg. Oracle está invirtiendo sumas muy altas en infraestructura para IA, especialmente en centros de datos. Ese proceso está cambiando qué tipo de trabajadores necesita, según el artículo, y reduciendo puestos en áreas donde la automatización gana terreno. En los últimos meses, la industria tecnológica en Uruguay enfrenta una seguidilla de anuncios de reestructuras, cierres y recortes en empresas como PedidosYa, la multinacional de soluciones de software, Ultimate Kronos Group (UKG), la empresa estadounidense Verizon, a empresa de software Sabre, y en la multinacional alemana BASF. Desde filas del gobierno, esta situación se interpreta como un problema de empleo, pero la cámara empresarial del sector la explicación gira en torno a la competitividad.