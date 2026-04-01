La tecnológica Oracle ha comenzado a despedir a miles de trabajadores en todo el mundo en un movimiento que responde a un objetivo claro: financiar su expansión en inteligencia artificial. La decisión marca un punto de inflexión en el sector tecnológico, donde los recortes de plantilla se han vuelto cada vez más frecuentes. La compañía, que contaba con 162.000 empleados en mayo de 2025, no ha confirmado oficialmente el número total de afectados. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso indicaron que los despidos alcanzan a miles de trabajadores en distintas áreas y países. Según la información disponible, esta reestructuración no es improvisada. Oracle llevaba meses ajustando su estructura interna para afrontar el coste creciente de sus inversiones en inteligencia artificial, un segmento que se ha convertido en prioritario para su futuro. El proceso de despidos ha sido directo y sin escalas intermedias. Los empleados comenzaron a recibir correos electrónicos del departamento de recursos humanos con efecto inmediato. Además, según distintos testimonios, muchos trabajadores perdieron el acceso a los sistemas corporativos de forma inmediata tras recibir la notificación. Este procedimiento refuerza la idea de una reestructuración rápida y de gran alcance dentro de Oracle. Los recortes no se han limitado a un área concreta. Han afectado a divisiones como Oracle Health, ventas, cloud, atención al cliente y NetSuite, lo que evidencia la magnitud del ajuste. Reducir plantilla a esta escala implica un impacto económico significativo. Oracle ha destinado una partida de 1600 millones de dólares para cubrir indemnizaciones por despido dentro de su plan de reestructuración. El coste total del proceso podría alcanzar los 2100 millones de dólares durante el ejercicio fiscal 2026. La mayor parte de este monto está destinada a compensaciones para los empleados afectados por los despidos. En paralelo, la empresa busca liberar recursos para financiar su expansión en inteligencia artificial. Según sus propios planes, pretende captar entre 45.000 y 50.000 millones de dólares para impulsar su crecimiento, una cifra superior a las previsiones iniciales. El origen de los despidos en Oracle está directamente vinculado a su apuesta por la inteligencia artificial. La compañía busca liberar hasta 10.000 millones de dólares para financiar infraestructura tecnológica y centros de datos. Este movimiento refleja una tendencia más amplia en el sector tecnológico, donde las empresas están priorizando la inversión en inteligencia artificial por encima de la estabilidad del empleo. La propia dinámica del mercado explica esta transformación. La demanda de infraestructura para IA crece de forma acelerada, impulsando a las compañías a reorganizar sus recursos y redefinir sus estructuras internas. Los despidos en Oracle no son un caso aislado. Otras grandes compañías del sector han seguido estrategias similares en los últimos meses. Amazon anunció la eliminación de unos 16.000 puestos de trabajo en 2026, mientras que Meta recortó parte de sus equipos vinculados al metaverso para centrarse en la inteligencia artificial. En el mismo sentido, Microsoft comunicó el despido de 15.000 trabajadores durante el último año. Este patrón confirma que la inteligencia artificial está redefiniendo el mercado laboral en el sector tecnológico. El impacto de la reestructuración también se refleja en los mercados financieros. Las acciones de Oracle acumulaban una caída del 25% en lo que va de 2026, la mayor entre las grandes tecnológicas. Sin embargo, tras conocerse los despidos, la cotización cambió de tendencia y registró un aumento del 6%. Este comportamiento muestra cómo los inversores interpretan positivamente los recortes de costes vinculados a la inversión en inteligencia artificial. La reacción del mercado refuerza una idea clave: en el actual contexto tecnológico, la apuesta por la inteligencia artificial pesa más que el impacto social de los despidos. Como antecedente a los actuales recortes globales, Oracle ejecutó en 2025 un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Madrid que afectó a cerca de 100 trabajadores. Aquel proceso se enmarcó dentro de una reorganización interna previa al actual giro estratégico hacia la inteligencia artificial. Ante la nueva ola de despidos a nivel mundial, no hay indicios de que Oracle vaya a efectuar despidos en España por el momento. La compañía no ha detallado un impacto local ni ha comunicado medidas específicas que afecten a su plantilla en el país. De este modo, aunque España ya formó parte de ajustes anteriores, el escenario actual es distinto: los recortes conocidos hasta ahora responden a una estrategia global sin confirmación de aplicación inmediata en el mercado laboral español.