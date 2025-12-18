El mercado laboral está cambiando con la llegada de la inteligencia artificial. Cada vez más tareas que antes hacían las personas hoy son realizadas por sistemas automáticos, y muchas profesiones empiezan a perder valor.

En este contexto, Sam Altman, CEO de OpenAI y creador de ChatGPT, advirtió que algunas carreras no conviene estudiarlas de cara a 2026, ya que la IA ya cumple esas funciones de forma más rápida, barata y eficiente.

¿Qué carrera recomienda no estudiar Sam Altman en 2026?

Según Sam Altman, los trabajos vinculados a la atención al cliente y al soporte técnico son los más expuestos al avance de la inteligencia artificial. Chatbots y asistentes virtuales ya pueden responder consultas, resolver reclamos y brindar ayuda técnica sin intervención humana.

El ejecutivo explicó que estos sistemas funcionan las 24 horas, cometen menos errores y reducen costos para las empresas. Por eso, muchas compañías están reemplazando equipos humanos por soluciones automatizadas.

Actualmente, el 32% de los casos de atención al cliente ya son gestionados por IA, y las proyecciones indican que esa cifra podría llegar al 55% en 2027, acelerando aún más la pérdida de estos puestos laborales.

¿Por qué la inteligencia artificial está reemplazando algunos trabajos?

La inteligencia artificial avanza con mayor fuerza sobre tareas que son repetitivas, predecibles y basadas en reglas claras. Cuando un trabajo sigue siempre los mismos pasos, resulta más sencillo automatizarlo.

Además, la IA puede realizar estas tareas más rápido y sin interrupciones, lo que representa una ventaja económica para las empresas. Por este motivo, los puestos que no requieren análisis profundo ni criterio humano son los primeros en verse afectados.

Sin embargo, esto no significa que todos los trabajos desaparezcan. En muchos casos, las tareas cambian y exigen nuevas habilidades, como el manejo de herramientas digitales o la supervisión de sistemas automatizados.

¿Cuáles son las cinco carreras que podrían quedar obsoletas?

Los análisis de inteligencia artificial y expertos en empleo coinciden en que estas carreras pierden valor si no se adaptan a los nuevos cambios tecnológicos. Data entry y carga de datos es una de las más afectadas, ya que los sistemas actuales capturan y procesan información de forma automática.

La traducción básica también pierde relevancia frente a herramientas que traducen textos en segundos.

A esto se suman las carreras administrativas generales, donde muchas funciones ya están integradas en software de gestión. En el caso de la contabilidad operativa, los cálculos y balances manuales están siendo reemplazados por programas automáticos.

Por último, la IA también impacta en el periodismo repetitivo, como notas sin análisis propio o basadas en rutinas mecánicas, que hoy pueden ser generadas por algoritmos.

¿Qué trabajos seguirán siendo necesarios pese al avance de la IA?

Sam Altman destacó que los trabajos que requieren contacto humano, empatía y toma de decisiones complejas tienen más posibilidades de mantenerse. Entre ellos, mencionó especialmente al sector de la salud.

Profesionales como médicos, enfermeros y terapeutas siguen siendo difíciles de reemplazar, ya que implican juicio clínico, trato personal y responsabilidad humana. Además, la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas nuevos continúan siendo habilidades donde la inteligencia artificial todavía tiene límites.