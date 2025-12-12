Sam Altman y Alex Blania, cofundadores de World, revelaron la nueva World App, una “súper app” pensada para la era de la inteligencia artificial que reúne mensajería encriptada, acceso financiero global y prueba de humanidad anónima. El lanzamiento incluye el despliegue de World Chat, herramientas financieras transfronterizas ampliadas y mejoras en World ID.

La compañía tecnológica aspira a que la red World funcione como una capa fundamental de confianza y verificación para plataformas y servicios digitales.

Los números de adopción de World App son importantes: casi 40 millones de personas utilizan la aplicación y cerca de 20 millones han verificado su World ID. En septiembre pasado, World App se convirtió en la billetera digital más utilizada del mundo por usuarios activos mensuales, según datos de SensorTower. La adopción continúa creciendo a un ritmo acelerado: alguien se registra en la app cada 1,7 segundos y cada 3,6 segundos alguien se verifica en un Orb.

Nuevas herramientas financieras

Entre las novedades principales de World App se encuentran:

Cuentas virtuales: impulsadas por Bridge, las cuentas virtuales en dólares estadounidenses están disponibles en 18 países, incluidos Estados Unidos, Japón, Singapur, Corea del Sur, Taiwán y toda América Latina. Los usuarios pueden recibir pagos de nómina directamente en World App y agregar fondos desde su banco a través de socios compatibles, lo que les permite gastar USDC sin comisiones dentro de la app.

Soporte multi-activos: los usuarios ahora pueden mantener una variedad de los usuarios ahora pueden mantener una variedad de stablecoins , incluyendo USDC, EURC, wMXN, wARS, wCLP, wBRL, wPEN y wCOP, sin comisiones dentro de la aplicación.

Gana: Hasta 16% APY, impulsado por Morpho y protegido por las salvaguardas de World ID, que garantizan una persona–una cuenta.

Activos ampliados: compatibilidad con más de 100 activos digitales.

Gasto en el mundo real: permite pagar en más de un millón de puntos de venta en Argentina usando códigos QR. World Card, que se lanzará en el primer trimestre, llevará Apple Pay y pagos sin contacto (tap-to-pay) a Estados Unidos y otros mercados.

World Chat: mensajería centrada en humanos

Una de las novedades más destacadas es World Chat, una experiencia de mensajería segura y encriptada diseñada para la autenticidad, la privacidad y la conexión humana. Integrada directamente en World App, esta función representa, según afirma la compañía de Sam Altman, un paso importante hacia una capa de comunicación centrada en las personas.

World Chat permite mensajería entre humanos verificados, con burbujas azules y grises que indican si un contacto es un humano verificado a través de World ID. Los mensajes están protegidos por el protocolo XMTP, que proporciona cifrado de extremo a extremo que cumple o supera el estándar establecido por Signal, sin requerir un número de teléfono y sin recopilar metadatos.

La aplicación también integra pagos globales dentro del chat, permitiendo a las personas enviar o solicitar activos digitales al instante a la dirección de la billetera de su contacto directamente dentro de la conversación, en múltiples países y sin comisiones dentro de la app. Además, las Mini Apps de terceros —como los mercados de predicción Kalshi y Polymarket, juegos y herramientas financieras— ahora funcionan dentro de los hilos de mensajes.

Sam Altman, el creador de ChatGPT, es uno de los fundadores de Tools for Humanity, que impulsa la nueva World App.

World ID: confianza y verificación

Tools for Humanity también presentó nuevas capacidades de World ID que buscan hacer las interacciones digitales más auténticas y confiables. Entre ellas se encuentra una insignia de humano verificado que ayuda a los usuarios a generar confianza y reducir la suplantación de identidad en plataformas de citas, y una verificación de edad con preservación de la privacidad que permite demostrar que se está por encima de cierta edad sin revelar detalles de identidad.

Estas actualizaciones siguen al anuncio de abril sobre la alianza con Match Group, comenzando con Tinder Japón. Ahora, Tinder utiliza la insignia de humano verificado y la verificación de edad con preservación de la privacidad en ese mercado.

Con este lanzamiento, World busca posicionarse como una plataforma integral que combina comunicación, finanzas y verificación de identidad en un único ecosistema diseñado para la era de la inteligencia artificial.