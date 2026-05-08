Las ventas de autos 100% eléctricos se dispararon en la Argentina durante abril de 2026, con un crecimiento cercano al 35% respecto de marzo y más de 700% interanual, según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). En el segmento ligero, dos modelos del fabricante chino BYD concentran la mayoría de los patentamientos, mientras el Chevrolet Spark se consolida como el tercer referente en un mercado que, de manera acelerada, cada vez tiene más marcas y opciones. En abril se patentaron 723 autos 100% eléctricos en el país, casi el doble de lo que se registraba hace solo un año y con un acumulado de 2.345 unidades en el primer cuatrimestre de 2026. Eso implica un alza de más del 800% frente al mismo periodo de 2025, lo que refleja tanto la mayor oferta como la mejor aceptación de la tecnología por parte de los usuarios. En el ranking de modelos eléctricos más patentados en abril de 2026 se destacan: Les siguen el BAIC EU5 (29), el JMEV Easy 3 (23) y, en menores volúmenes, el Volvo EX30, Great Wall Ora 03, Geely EX5, Renault Kangoo E‑Tech y Arcfox T5, entre otros. En el ranking anual acumulado (enero‑abril de 2026), los líderes siguen siendo los mismos tres modelos: Los tres autos líderes explican la mayor parte de los patentamientos eléctricos en el país, con BYD como protagonista indiscutido del segmento. En el apartado de marcas más vendidas en abril, el informe de ACARA muestra un claro dominio de la china BYD: Les siguen JMEV (23), Volvo (11), Great Wall (8), Geely (7), Renault (6), Arcfox (4‑7) y Coradir (3), entre otras. Entre los automóviles eléctricos que más se destacan en el mercado se encuentran algunos modelos compactos importados y con precios accesibles que están ganando tracción entre los conductores argentinos. El BYD Dolphin Mini es, con creces, el eléctrico más elegido en la Argentina en 2026, con más de 1.200 unidades patentadas en los primeros cuatro meses del año. Se trata de un hatchback compacto de alrededor de 3,80 metros de largo, pensado para uso urbano, con un diseño moderno, bajo consumo y una autonomía suficiente para el día a día. El modelo monta un motor eléctrico delantero de unos 55 kW (equivalentes a unos 75 HP) que le permite alcanzar velocidades de hasta 150 km/h, con una gestión de batería que prioriza la eficiencia en entornos congestionados como Buenos Aires y otras grandes ciudades. Su principal atractivo es el precio relativo. Con un valor inicial de u$s 22.990, se posiciona como uno de los eléctricos más accesibles del mercado, con un costo de entrada muy por debajo de otros EVs de gama alta, lo que lo convierte en la puerta de entrada para muchos usuarios que quieren dejar la nafta. El BYD Yuan Pro comparte plataforma y parte de la filosofía de la Dolphin Mini, pero se ubica en un segmento ligeramente más alto, con un diseño estilo SUV que atrae a quienes buscan más espacio y sensación de altura. En abril de 2026 registró 119 patentamientos y acumula 496 unidades en el año, consolidándose como el segundo modelo eléctrico más vendido del país. Técnicamente, el Yuan Pro también apuesta por la eficiencia: mantiene un motor eléctrico y una batería de capacidad moderada, pero impulsada por la misma tecnología de batería de litio‑ferrofosfato (LFP) de BYD que favorece la durabilidad y la seguridad frente a picos de temperatura. Su precio de u$s 29.990 en la Argentina se sitúa por encima del Dolphin Mini, pero sigue siendo competitivo frente a otros SUV eléctricos de gama media. El Chevrolet Spark es el tercer pilar del mercado eléctrico argentino. Con 37 unidades patentadas en abril y 142 en el acumulado anual, el modelo reaparece como alternativa interesante para usuarios que ya conocen el Spark y quieren “probar” la electrificación en una marca tradicional del mercado argentino. El Spark se caracteriza por ser un compacto manejable y muy eficiente para la ciudad, con un motor eléctrico que prioriza la respuesta inmediata del torque y la facilidad de manejo en calles congestionadas y estacionamientos reducidos. Su precio base de $ 40.402.900 (pesos argentinos, equivalentes a unos u$s 28.500) está alineado con la oferta de EVs de entrada, posicionándose como una opción intermedia entre el Dolphin Mini y el Yuan Pro en términos de costo. En conjunto, el informe de ACARA muestra que el mercado de autos eléctricos en la Argentina dejó de ser un nicho para transformarse en un segmento con crecimiento explosivo, en el que BYD marca el tono y el Chevrolet Spark se mantiene como representante “occidental” en un escenario cada vez más dominado por marcas de autos chinas con precios competitivos.