Mostrar una tela blanca en la ventana de un coche en movimiento: qué significa y para qué se usa

Aunque en la era de los teléfonos móviles y las asistencias médicas rápidas parece una práctica en desuso, sacar un pañuelo o tela blanca por la ventanilla del coche sigue estando plenamente vigente en España.

El Reglamento General de Circulación ampara este gesto cuando un conductor particular se ve obligado a realizar un servicio de urgencia, como trasladar a un herido grave o a una mujer en labor de parto.

Colgar una tela blanca en la ventana de un coche en movimiento: cuál es su significado y para qué se usa

El significado de colgar una tela blanca en la ventana de un coche en movimiento es avisar que el vehículo está realizando un servicio de emergencia médica de forma excepcional.

Se usa principalmente para alertar a las autoridades y al resto de conductores de que se está trasladando a una persona en estado crítico o que requiere asistencia hospitalaria inmediata.

Al ver esta señal visual, el resto de los usuarios de la vía tienen la obligación legal de colaborar facilitando el paso , apartándose hacia los lados para abrir un corredor de emergencia que permita al coche avanzar de la forma más rápida y segura posible hacia el centro médico.

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Cómo señalizar correctamente la urgencia según la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte que no basta únicamente con asomar el pañuelo por la ventana del vehículo. Para avisar de forma legal e inequívoca al resto de los usuarios de la vía, el conductor debe activar de manera simultánea tres señales:

Señal acústica : tocar el claxon o bocina del coche de forma intermitente y continuada.

Señal luminosa : conectar las luces de emergencia (los cuatro intermitentes).

Señal visual: agitar el pañuelo o la tela blanca por la ventanilla (o dejarlo atado al retrovisor si viaja solo).

Las obligaciones del conductor durante esta maniobra

Un error muy común es pensar que el pañuelo blanco convierte automáticamente al vehículo en una ambulancia o coche policial. El Artículo 70 del Reglamento General de Circulación es muy estricto al respecto: el coche en emergencia no se considera un vehículo prioritario.

Esto significa que el conductor está obligado a respetar todas las normas de tráfico en todo momento. No tiene permitido saltarse semáforos en rojo, omitir señales de Stop ni exceder los límites de velocidad permitidos.

Multas por el uso indebido del pañuelo blanco

Las autoridades de tráfico y la Guardia Civil vigilan muy de cerca que esta medida de excepción no se utilice con picaresca. Si los agentes detectan a un coche utilizando este código visual, tienen la obligación de escoltarlo hasta el hospital o centro de salud más cercano.