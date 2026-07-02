Porsche vende su legendaria mansión con un proyecto de túnel de 500 metros que conecta su casa con la ciudad

Wolfgang Porsche, heredero del imperio automovilístico alemán, puso a la venta su exclusiva mansión en Salzburgo, conocida como Paschinger Schlössl. La propiedad, que fuera residencia del escritor Stefan Zweig, incluye un polémico proyecto aprobado de túnel privado de 500 metros que conectaría directamente la casa con el centro de la ciudad.

Tras intensas críticas vecinales y debates sobre desigualdad, el empresario de 83 años abandona su sueño de residir allí y ofrece la histórica villa por 12,7 millones de euros. Ahora, la noticia ha generado gran atención internacional, según contó The Guardian.

Porsche vende su legendaria mansión con un proyecto de túnel de 500 metros que conecta su casa con la ciudad Shutterstock

Historia de la histórica mansión de Porsche

La mansión, situada en el Kapuzinerberg, combina historia, lujo y un controvertido acceso subterráneo que prometía revolucionar la forma de llegar a una de las zonas más exclusivas de Salzburgo. Porsche compró la propiedad en 2020 y ahora la vende tras fuertes protestas.

La villa del siglo XVII, también llamada Stefan-Zweig-Villa, fue hogar del famoso escritor austriaco entre 1919 y 1934. Zweig la describió como “romántica e impráctica”, destacando que uno de sus mayores encantos era que resultaba “inaccesible a coches” y solo se podía llegar “subiendo más de cien escalones”.

Esta residencia cargada de valor cultural y literario pasó luego a manos privadas hasta que Wolfgang Porsche la adquirió en octubre de 2020 por 8,4 millones de euros. El empresario invirtió fuertemente en su restauración completa, modernizando los interiores sin perder su esencia histórica.

Porsche vende su legendaria mansión con un proyecto de túnel de 500 metros que conecta su casa con la ciudad Creative Commons

El túnel de Porsche que causó polémica

Uno de los aspectos más llamativos de la propiedad es el “proyecto de túnel privado notable y aprobado”. Justamente, Porsche había obtenido permiso para construir un túnel de aproximadamente 500 metros desde un aparcamiento municipal en el centro de Salzburgo hasta un garaje subterráneo para ocho coches bajo la mansión. El costo estimado de esta obra era de unos 10 millones de euros.

El proyecto generó una fuerte oposición local con lemas como “una ciudad para todos, en lugar de un túnel para uno”. Muchos residentes criticaron lo que consideraban un símbolo de desigualdad en una ciudad con problemas de vivienda y alquileres elevados.

Detalles de la venta y características de la mansión

La propiedad se ofrece actualmente en portales internacionales de lujo como Le Figaro Properties por 12,7 millones de euros (aproximadamente 14,5 millones de dólares). Según la descripción oficial:

“Paschinger Schlössl se erige como una de las propiedades históricas más singulares de Europa. Antaño residencia del célebre escritor Stefan Zweig... Un extraordinario proyecto autorizado de túnel privado y garaje subterráneo eleva aún más la propiedad a una categoría propia: un rasgo inigualable en el histórico Salzburgo”, indican.