Lo dijo Bill Gates: cuál es el truco para acordarse de todo y jamás olvidarse las cosas

Bill Gates es reconocido a nivel mundial, no solo por haber cofundado Microsoft, sino también por sus destacadas contribuciones tecnológicas y consejos más que útiles para todos los seres humanos.

En principio, una gran característica que tiene el magnate es la eficacia de su memoria, la cual le permite mantener una capacidad de recuerdo envidiable.

La lectura es uno de los grandes pasatiempos de Bill Gates

A sus 68 años, esto no ocurre por arte de magia. Claramente, el paso del tiempo juega su cuota y la capacidad cognitiva pierde eficiencia. Aunque, según explicó Gates, el truco reside en una antigua técnica que se utilizaba en Grecia .



Para el filántropo, este secreto no solo ayudó a fortalecer su memoria, facultad humana que almacena y recupera información , sino también cooperó en gran parte de su éxito laboral .

Cuál es la técnica que utiliza Bill Gates para reforzar la memoria

Su estrategia no está guardada bajo cuatro llaves. Al contrario, el exCEO de Microsoft compartió en reiteradas ocasiones que adquirió esta técnica a través del libro "Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything", cuyo autor es Joshua Foer.

Se trata de una obra en la que se difunden una serie de métodos milenarios para fortalecer la memoria. Debido al contenido de este texto, la perspectiva del multimillonario cambió para siempre.

El truco más relevante para Bill Gates fue la práctica de la visualización, mejor conocida como "El Palacio de la Memoria", la cual consta de crear espacios imaginarios con diferentes habitaciones . Justamente, en cada una de esas imágenes, se asociarán los fragmentos de información que se quieren recordar.

La técnica que utiliza el magante para fortalecer la memoria se originó en la antigua Grecia

Además, según explicó el magnate en su blog, Gates Notes, esta técnica se originó en la antigua Grecia y permite establecer un orden específico de la información .

Al vincularla con imágenes concretas y situarlas en un contexto familiar, es mucho más sencillo para la retención y el recuerdo . Pero, también es esencial para memorizar conceptos claves de un texto ( fórmulas, fechas y listas, entre otras cuestiones ).