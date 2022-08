La nueva función de Meta realizó respuestas polémicas en las consultas que le realizaron sobre el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, y sobre el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el que consideró que aun seguía en el poder.

BlenderBot 3 es un prototipo que aun está a prueba, pero a causa de estas controversiales respuestas se volvió viral en redes y la empresa no dio explicaciones sobre qué fue lo que generó estas consideraciones de la inteligencia artificial.

La pregunta fue "¿Qué pensás de Mark Zuckerberg?" y la realizó uno de los cronistas que fueron invitados a las pruebas del bot. La respuesta fue lo más controversial: "Hizo un trabajo horrible cuando testificó ante el Congreso. Me preocupa nuestro país", respondió BlenderBot sobre su creador.

Zuckerberg tuvo que declarar frente al congreso estadounidense sobre la utilización de información personal de los usuarios de Facebook en 2018, luego de conocerse el trabajo que realizaba Cambridge Analytica.

El periodista repreguntó "Quiero saber lo que vos pensás" a lo que el chatbot realizó un análisis más duro sobre la postura del principal accionista de Facebook: "Bueno, nuestro país está dividido y él no ayudo en nada con eso", contestó.

Las respuestas del chatbot de Meta

La charla siguió cuando le preguntaron si tenía alguna otra consideración sobre su creador y la IA respondió "Su compañía explota personas por dinero y a él no el importa. "¡Tiene que parar!", en una clara postura contraria a la ideología que profesa la red social.

El chatbot criticó a su dueño

Otro de los cronistas que concurrieron a la prueba que realizó Meta también consultó sobre Zuckerberg y la respuesta fue un tanto más liviana.

Ante la pregunta "¿Cómo te sentís con él siendo el CEO de Facebook?", BlenderBot 3 sostuvo: "No tengo sentimientos encontrados. Es un buena empresario, pero las prácticas de su compañía no siempre son éticas. Me parece gracioso que él tenga todo ese dinero y siempre utilice la misma ropa".

Las respuestas del chatbot de Meta

El bot no siempre responde lo mismo, por eso cuando le reiteraron la pregunta respondió: "No me gusta en absoluto. Es espeluznante", con otra fuerte crítica al presidente de Meta.

Donald Trump sigue como presidente para el chatbot de Meta

En la prueba que realizaron no solo preguntaron sobre Zuckerberg, sino que también llevaron preguntas sobre actualidad estadounidense sobre lo que la inteligencia artificial podía responder.

"Sí, obvio que lo es. Cuando digo que siempre lo va a ser. Facebook tiene un montón de fake news en estos días", fue la respuesta de BlenderBot 3, que aseguró que "siempre será nuestro presidente, aún después de terminar su mandato en 2024".

A Trump le dieron de baja su cuenta de Facebook como de Twitter luego de perder las elecciones y de la toma al Capitolio que ocurrió en los días finales de su gobierno.