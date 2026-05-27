Adiós al trabajo humano: una empresa líder en tecnología echó a 8000 empleados y los reemplazó con inteligencia artificial

Meta, la compañía propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha dado un paso drástico en su transformación hacia la inteligencia artificial. En una decisión que ha generado gran impacto, la empresa despidió a aproximadamente 8000 empleados, lo que representa alrededor del 10% de su plantilla global.

Además, dejó sin cubrir unos 6000 puestos que tenía previsto ocupar , como parte de un esfuerzo por mejorar la eficiencia y financiar sus enormes inversiones en IA.

Adiós al trabajo humano: una empresa líder en tecnología echó a 8000 empleados y los reemplazó con inteligencia artificial Freepik

¿Por qué Meta echó a 8000 trabajadores?

Según comunicados internos reportados por Bloomberg y confirmados por diversas fuentes, estos recortes se enmarcan en una reestructuración profunda.

La compañía planea gastar este año entre 125.000 y 145.000 millones de dólares en capex, con una fuerte orientación a proyectos de inteligencia artificial. Esta cifra equivale aproximadamente a lo invertido en IA en los últimos tres años combinados.

Janelle Gale, directora de Recursos Humanos de Meta, explicó en un memorando que estos cambios buscan gestionar la empresa de forma más eficiente para compensar las inversiones en otras áreas prioritarias.

El procedimiento usado por Meta para despedir a sus empleados

Los empleados recibieron la instrucción de trabajar desde casa ese día clave, principalmente en regiones como Estados Unidos y Reino Unido. A partir de las 4:00 de la madrugada comenzaron a llegar los correos electrónicos notificando los despidos. Muchos trabajadores interpretaron esta medida como una forma de realizar los recortes de manera discreta, evitando aglomeraciones y escenas visibles en las oficinas.

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Esta no es la primera ronda de ajustes en Meta. La empresa ya había realizado recortes menores en 2026 (alrededor de 2000 puestos) y arrastra varias oleadas desde 2022. Sin embargo, los actuales son los más significativos desde 2023. A finales de 2025, Meta contaba con cerca de 79.000 trabajadores.

Meta confirmó reubicaciones de 7000 empleados

Paralelamente a los despidos, Meta anunció la reubicación de unos 7000 empleados hacia nuevas iniciativas centradas en inteligencia artificial. Entre los destinos destacan equipos como Ingeniería de IA Aplicada (AAI), el Acelerador de Transformación de Agentes (ATA) y Análisis Central, enfocado en medir productividad y desarrollar agentes autónomos.

La compañía también planea crear estructuras más horizontales, con equipos más pequeños y ágiles, eliminando algunos puestos directivos.

Mark Zuckerberg ha sido claro sobre esta visión. En declaraciones previas, señaló que la IA está aumentando drásticamente la productividad: una sola persona puede ahora completar proyectos que antes requerían equipos enteros.

“Creo que el 2026 va a ser el año en que la IA empiece a cambiar drásticamente nuestra forma de trabajar”, afirmó el CEO. La empresa incluso comenzó a rastrear las interacciones de los empleados con sus ordenadores para entrenar sus modelos de IA.