En esta noticia Barreras regulatorias y tecnológicas

El blockchain suele estar directamente relacionado con las criptomonedas, pero su potencial se extiende más allá del ámbito financiero. En la Argentina, esta tecnología emergente enfrenta desafíos regulatorios y culturales que limitan su adopción, aunque también ofrece soluciones innovadoras en sectores como la logística, la salud y las finanzas tradicionales.

Infotechnology consultó con expertos y líderes en el ecosistema blockchain para conocer las oportunidades, retos y barreras que enfrenta esta tecnología para consolidarse no solo en sectores más tradicionales sino en el país.

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Adrián Garelik, CEO de Flixxo, un ecosistema descentralizado que conecta creadores de contenido con su audiencia, asegura que el blockchain “implica cambiar la forma de hacer las cosas, pasar de sistemas centralizados a descentralizados, lo que afecta procesos, jerarquías y modelos de negocio. Si una empresa quiere usar blockchain sin abrazar sus principios de descentralización y darle poder real al usuario, no tiene sentido”.

Por su parte, Pedro Gutierrez, Regional Director Latam para CoinEx, un exchange de criptomonedas a escala global, señala que si bien “la adopción de blockchain en la Argentina ha avanzado significativamente en los últimos años, aún se encuentra en un proceso de consolidación”. Puntualmente, enfrenta barreras como la resistencia al cambio organizacional, “muchas empresas están arraigadas en sistemas centralizados y procesos establecidos, lo que dificulta la adopción de una tecnología descentralizada”, explica.

En tanto, Federico Goldberg, cofundador y CEO de Manteca, un desarrollador de APIs para las fintech, “más de la mitad de los argentinos ya ha probado las criptomonedas y cerca del 30% está esperando que la experiencia sea aún más sencilla y accesible”.

Este fenómeno para Bebe Pueyrredón, fundador y CEO de Bombo, un proyecto cripto-latinoamericano que combina blockchain y Web3 con la industria musical, se explica en que “mucha gente fuera del país piensa que es por la inflación, las corridas cambiarias y la crisis económica, pero la realidad es que usar BTC o alguna otra criptomoneda tan volátil no tiene mucho sentido para resguardarse de la inflación”.

Finalmente, Dan Reecer, cofundador de Wormhole Foundation, una organización dedicada a mejorar la interoperabilidad entre blockchains, destaca la colaboración entre diversas plataformas y sistemas existentes como un reto clave y considera que “la Argentina siempre ha adoptado los activos digitales y, con el nuevo presidente, el mercado está experimentando un panorama altamente optimista”.

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Barreras regulatorias y tecnológicas

Un obstáculo importante para la adopción masiva de blockchain en el país es su incertidumbre regulatoria. Garelik señala que “las leyes no están al día para temas como activos digitales o contratos inteligentes, y esa falta de claridad asusta a los grandes inversores”. Goldberg coincide, y menciona que “la normativa vigente impide a los bancos facilitar el acceso a las criptomonedas”. Sin embargo, reconocen avances y esperan que estas barreras se reduzcan a medida que la tecnología gane tracción.

Gutierrez señala que “la incertidumbre legal, particularmente en sectores altamente normados como finanzas, seguros y salud, genera cautela entre las empresas que buscan innovar”. En la misma línea, Reecer destaca que “varias autoridades regulatorias en la Argentina ya están tomando medidas para abordar preocupaciones comunes y estudiando la posibilidad de nuevas regulaciones, lo que podría acelerar enormemente la adopción por parte de los actores institucionales”.

En cuanto a los desafíos tecnológicos, Pueyrredón asegura que “depende de nosotros crear interfaces amigables que tengan blockchain como tecnología subyacente sin generar fricción para los usuarios. Términos como wallets, gas fees o redes diferentes siguen siendo obstáculos para la adopción”. Además, menciona que la tokenización de activos del mundo real, como propiedades inmobiliarias, podría revolucionar sectores enteros de tener las regulaciones más claras.

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Desde el sector privado se considera clave la inversión en investigación y desarrollo, la interoperabilidad tecnológica y la colaboración con startups para generar casos de uso que demuestren el valor de blockchain.

Todos los expertos coinciden en que la colaboración entre el sector público y privado es clave para acelerar la adopción de blockchain. Garelik sugiere que “el sector público tiene que poner las reglas claras y fomentar la innovación en lugar de frenarla”, mientras que Goldberg propone que “las empresas privadas deben enfocarse en educar, no solo puertas adentro sino también hacia afuera, formando gente en blockchain”.

Según la visión de Reecer, la colaboración entre empresas tradicionales y especialistas puede facilitar el desarrollo de soluciones innovadoras y acelerar la adopción en el mercado.

Este panorama muestra el potencial que tiene el blockchain de transformar sectores enteros, pero su adopción en la Argentina y América latina enfrenta múltiples desafíos. Como concluye Pueyrredón, “el futuro está ahí, y quienes lo entiendan y trabajen para integrarlo serán los que lideren la transformación”.