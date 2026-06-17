Las transferencias internacionales de dinero podrían realizarse en cuestión de segundos y con costos significativamente menores mediante el uso de tecnología blockchain y stablecoins, una alternativa que podría beneficiar a millones de familias mexicanas que reciben remesas, afirmó Silvina Moschini, CEO de Unicoin Foundation en entrevista con El Cronista.

Durante la Stablecoin Conference 2026, la directiva explicó que las stablecoins, criptomonedas cuyo valor está vinculado a monedas tradicionales como el dólar, tienen el potencial de transformar los pagos transfronterizos al reducir la participación de intermediarios financieros y agilizar las transferencias de recursos entre países.

La emprendedora señaló que los sistemas financieros tradicionales suelen absorber una parte de los recursos enviados por los migrantes a través de comisiones y otros cargos, lo que reduce el monto que finalmente reciben los beneficiarios.

“Muchas veces una persona envía dinero a un familiar y una parte de esos recursos se queda en comisiones. Con blockchain , esas transferencias pueden realizarse prácticamente por centavos y de manera inmediata”, comentó.

La empresaria sostuvo que la tecnología blockchain puede contribuir a ampliar la inclusión financiera, especialmente entre personas que tienen acceso limitado a servicios bancarios tradicionales o que realizan operaciones internacionales de manera frecuente.

Regulación impulsaría la confianza

La CEO de Unicoin Foundation reconoció que el desarrollo de las criptomonedas estuvo marcado durante años por fraudes, proyectos fallidos y quiebras de empresas que afectaron la confianza de los inversionistas.

Sin embargo, consideró que la industria ha atravesado un proceso de depuración que ha permitido la permanencia de proyectos con modelos de negocio más sólidos y transparentes.

En este contexto, afirmó que la regulación será un elemento clave para acelerar la adopción de activos digitales y brindar mayor certidumbre a usuarios y empresas.

Destacó los avances regulatorios impulsados en Estados Unidos a través de la Ley GENIUS, enfocada en establecer lineamientos para la emisión y operación de stablecoins, y señaló que México podría beneficiarse de marcos normativos que promuevan la innovación sin descuidar la protección de los consumidores.

“Las reglas claras generan confianza y permiten que más personas participen en estos ecosistemas”, dijo.

Educación financiera sigue siendo un reto

Moschini añadió que, además de la regulación, será necesario fortalecer la educación financiera para que más personas comprendan las características, riesgos y oportunidades de los distintos instrumentos digitales.

Explicó que muchos usuarios aún asocian a las criptomonedas con episodios de alta volatilidad o fraude, por lo que consideró indispensable que los inversionistas conozcan las diferencias entre los distintos tipos de activos digitales antes de tomar decisiones.

Asimismo, recomendó construir portafolios diversificados que combinen distintas alternativas de ahorro e inversión de acuerdo con el perfil de riesgo y los objetivos financieros de cada persona.

Respecto al futuro de las stablecoins, estimó que su adopción continuará creciendo conforme más comercios las acepten como medio de pago y se desarrollen plataformas que faciliten su uso cotidiano.

“La nueva generación ya opera desde el teléfono móvil y las stablecoins encajan naturalmente en esa dinámica”, concluyó.