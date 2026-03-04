En un movimiento estratégico que intensifica las tensiones en el Indo-Pacífico, Estados Unidos está a punto de completar la entrega de 108 tanques M1A2T Abrams al Ejército de Taiwán, con lo que fortalece su defensa ante las crecientes tensiones con China. El acuerdo, firmado en 2019 por 1.450 millones de dólares, marca la modernización más significativa de las fuerzas blindadas taiwanesas en décadas, reemplazando obsoletos modelos como el M60A3. El primer lote de 38 tanques llegó a finales de 2024 y se incorporó a la 584.ª Brigada Blindada en Hsinchu, tras entrenamiento y pruebas que culminaron en octubre de 2025 con la activación del primer batallón. El segundo envío, de 42 unidades, arribó en julio de 2025 y está en fase final de evaluación, con despliegue previsto para junio de 2026. El lote final de 28 vehículos, cuya producción concluyó en febrero, se transportará en marzo con llegada estimada en abril, completando así el programa antes de fin de año. Esta entrega no es solo logística: ocurre en medio de ejercicios militares chinos alrededor de Taiwán y un aumento del presupuesto de defensa isleño a 19.000 millones de dólares en 2024. Washington, bajo la administración Trump, prioriza la “disuasión” contra una posible invasión, alineado con su nueva estrategia de ventas de armas “America First”. El M1A2T, variante taiwanesa del estadounidense M1A2 SEP v2, pesa 72 toneladas y mide 9,8 metros de largo, con un motor de turbina de gas AGT1500 de 1.500 caballos que alcanza 67 km/h en carretera y 426 km de autonomía. Su cañón principal M256 L/44 de 120 mm liso dispara proyectiles APFSDS KE-W A1, capaces de penetrar hasta 850 mm de acero a 2 km, con munición HEAT y programable M1147 AMP para impactos explosivos o retardados. El blindaje compuesto, sin uranio empobrecido por restricciones de exportación, usa azulejos reactivos explosivos (ERA), faldones antitanque y jaulas traseras, complementados por lanzagranadas de humo y un sistema de enfriamiento auxiliar (ACPS) para operaciones sigilosas. Incluye controles de tiro digitales, visión térmica y conectividad de red. El tanque Abrams domina por su combinación letal: precisión del 95% en combates reales, como en Irak 2003 donde destruyó T-72 sin bajas, gracias a su blindaje que resiste la mayoría de amenazas y munición que perfora rivales como el ruso T-90. Su turbina permite aceleración brutal (0-32 km/h en 7 segundos) y movilidad en terrenos difíciles (60% pendiente a 6,6 km/h), mientras el blow-out panels en munición salva a la tripulación en impactos. En Taiwán, estos “monstruos de acero” llegan para disuadir desembarcos chinos, elevar la moral del ejército de la isla y proveer una verdadera capacidad de combate de última generación.