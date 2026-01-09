En esta noticia
Tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela, el país a cargo de Donald Trump reafirmó su presencia en Latinoamérica y reconfiguró las relaciones geopolíticas internacionales. Por su parte, China se alió con otras dos potencias para realizar ejercicios militares
La alianza militar que preocupa a Estados Unidos
China firmó una alianza militar con Irán y Rusia para realizar ejercicios conjuntos en regiones estratégicas. Las potencias buscan consolidar su peso internacional a través mediante la cooperación de sus fuerzas armadas.
Bajo el nombre de Security Belt, las tres armadas llevaron a cabo ejercicios navales en el puerto iraní de Chabahar y el Golfo de Omán. La misma incluyó operaciones en agua abierta, entrenamientos de combate contra el terrorismo y simulacros de rescate. Se utilizaron más de diez buques, unidades especiales y buzos especializados.
Esta alianza no es nueva, ya que desde 2019 las tres naciones realizan ejercicios militares de forma periódica para reforzar la seguridad de sus terrenos.
Qué actividades se realizaron en las operaciones militares
Dentro de las principales actividades realizadas se encuentran:
- Fuego real, diurno y nocturno: disparos a blancos marítimos y aéreos
- VBBS: visitar, abordar, registrar y tomar control de embarcaciones sospechosas
- Control de daños y coordinación táctica entre flotas
- Ejercicios de búsqueda y rescate
- Cooperación de mando y control naval
Irán aportó más de 10 buques de guerra, incluyendo destructores y fragatas y fuerzas especiales navales. China desplegó un destructor guiado por misiles y un buque de suministro de la Armada del Ejército Popular de Liberación. Por su parte, Rusia sumó corbetas y buques.
Cuál es la importancia de la alianza
- Zona estratégica: el Golfo de Omán y el estrecho de Hormuz conectan el Golfo Pérsico con el océano Índico y son vías esenciales para el transporte del 20 % del petróleo mundial.
- Señal política y militar: si bien los gobiernos insisten en que son operaciones defensivas y cooperativas, muchos analistas ven las prácticas como una señal para mostrar el poderío y contrarrestar la presencia militar en occidente.
- Fortalecimiento de alianza: los ejercicios se realizan en paralelo a acuerdos más amplios como el Tratado de Asociación Estratégica entre Rusia e Irán firmado en enero de 2025.