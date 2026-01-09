Donald Trump confirmó que "en algún momento" reducirá los aranceles a China. Fuente: Archivo.

Tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela, el país a cargo de Donald Trump reafirmó su presencia en Latinoamérica y reconfiguró las relaciones geopolíticas internacionales. Por su parte, China se alió con otras dos potencias para realizar ejercicios militares

La alianza militar que preocupa a Estados Unidos

China firmó una alianza militar con Irán y Rusia para realizar ejercicios conjuntos en regiones estratégicas. Las potencias buscan consolidar su peso internacional a través mediante la cooperación de sus fuerzas armadas.

Bajo el nombre de Security Belt, las tres armadas llevaron a cabo ejercicios navales en el puerto iraní de Chabahar y el Golfo de Omán. La misma incluyó operaciones en agua abierta, entrenamientos de combate contra el terrorismo y simulacros de rescate. Se utilizaron más de diez buques, unidades especiales y buzos especializados.

Esta alianza no es nueva, ya que desde 2019 las tres naciones realizan ejercicios militares de forma periódica para reforzar la seguridad de sus terrenos.

Qué actividades se realizaron en las operaciones militares

Dentro de las principales actividades realizadas se encuentran:

Fuego real, diurno y nocturno: disparos a blancos marítimos y aéreos

VBBS: visitar, abordar, registrar y tomar control de embarcaciones sospechosas

Control de daños y coordinación táctica entre flotas

Ejercicios de búsqueda y rescate

Cooperación de mando y control naval

Irán aportó más de 10 buques de guerra, incluyendo destructores y fragatas y fuerzas especiales navales. China desplegó un destructor guiado por misiles y un buque de suministro de la Armada del Ejército Popular de Liberación. Por su parte, Rusia sumó corbetas y buques.

Cuál es la importancia de la alianza