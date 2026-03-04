En las últimas dos décadas el mundo se vio sacudido por varias guerras con potencial de escalar a nivel global. La más reciente es el conflicto bélico de medio oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán y genera expectativa por el rápido posicionamiento geopolítico internacional. En un escenario hipotético pero cada día más posible en cercanía, las principales potencias del mundo se disputan el primer lugar para ver quién tiene el armamento más destructivo en un contexto de guerra con bombas nucleares o químicas. La bomba que Xi Jinping, el presidente de China, presume es un explosivo químico basado en hidrógeno que no usa tecnología nuclear. El funcionamiento se asemeja más a un arma termo bárica o incendiaria y se aleja de una bomba atómica o de hidrogeno nuclear. El arma en cuestión tiene un explosivo inicial que actúa como detonador, rompe el material de hidruro de magnesio y este compuesto libera hidrógeno gaseoso. Este se mezcla con el oxigeno presente en el aire y se crea una sustancia sumamente inflamable, por lo que la combustión peligrosamente rápida. La temperatura alcanzada puede superar los 1000°C y la bola de fuego dura 15 veces más que una explosión de TNT convencional. Puede causar incendios masivos, fusión de metales como el aluminio, destrucción de estructuras debido al calor y daño letal en las personas que estén cerca, debido a la combustión y a la asfixia. En 2025 China realizó pruebas de campo de este dispositivo explosivo no nuclear basado en hidrogeno. El arma fue desarrollada por la Corporación Estatal de Construcción Naval de China, un factor clave en el crecimiento y formación de armas submarinas. Hasta el momento, se registraron más de 12.000 armas nucleares en todo el mundo, de las cuales aproximadamente 3.900 ya están desplegadas o listas para lanzarse. Estados Unidos y Rusia son las potencias con la mayor concentración de armamento nuclear del mundo. Le sigue China, con un total de 570 cabezas nucleares almacenadas, Francia, Reino Unido, India, Pakistan, Israel y Corea del Norte.