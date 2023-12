El proyecto más preciado de Elon Musk, bajo amenaza: la fuerte advertencia que recibió

Elon Musk es reconocido por llevar adelante diferentes empresas y proyectos que están a la vanguardia de la tecnología. Tesla, X (ex Twitter), Neuralink y SpaceX son solo algunas de las compañías que impulsa el personaje que por muchos es visto como el Leonardo Da Vinci del siglo XXI.

Sin embargo, la mayoría de las iniciativas de Musk son solo una manera de conseguir tecnologías de base y dinero para impulsar su más ambicioso proyecto: crear una colonia en Marte. De hecho, el empresario asegura que la humanidad debe dejar atrás la Tierra y expandirse en el espacio exterior para asegurar su supervivencia en el largo plazo.

El principal proyecto de Elon Musk, bajo grave amenaza

En estos días, The New York Times reveló que Elon Musk fue advertido años atrás que la inteligencia artificial podría destruir su anhelada futura colonia en Marte. Quien le realizó la advertencia fue Demis Hassabis, cofundador de la empresa DeepMind, en una charla privada. Un hecho interesante es que, luego de ese encuentro, Musk decidió invertir en esa compañía de inteligencia artificial. Y, más adelante, el magnate creó su propia compañía en este campo, llamada xAI.

Por otra parte, desde la conversación con Hassabis, Elon Musk se convirtió en uno de los principales líderes globales en advertir sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Tanto es así, que llegó a afirmar que si se desarrolla sin reglas ni marcos normativos claros, se trata de "un riesgo para la humanidad".

La inteligencia artificial, un riesgo para los colonos humanos aislados en Marte.

¿La IA puede destruir el sueño "marciano" de Elon Musk?

Desde que se reveló la amenaza que la IA podría plantear para el sueño de establecer una colonia en Marte, los expertos de este ámbito salieron a explicar que, por el momento, no hay que preocuparse. Un especialista de Pioneer Development Group dijo a Fox News que, probablemente, Hassabis y Musk no estuvieran hablando de una inteligencia artificial como la que existe actualmente, que no implica riesgos, sino de una mucho más evolucionada.

En cambio, los que los expertos del área temen es a que se genere una inteligencia artificial general, que desarrolle una superinteligencia y voluntad propia, lo que podría generar complicaciones graves para un grupo de seres humanos aislados, como lo que se encontrarían en Marte.

Qué es la inteligencia artificial general

La inteligencia artificial general es un tipo de sistema automático que puede realizar con eficacia cualquier tarea intelectual que los seres humanos hagan; esto incluye el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas, así como tareas creativas como la escritura, la música y el arte.

La gran diferencia con la IA reside en la capacidad de autonomía puesto que, mientras que la tecnología actual ejecuta tareas para las cuales ha sido previamente programada, la AGI podría crear máquinas capaces de operar en una amplia gama de actividades sin necesidad de programación específica para cada una de ellas.

OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, es una de las firmas que avanza sobre el desarrollo de la AGI y que describió a dichos sistemas autónomos como capaces de "superar a los humanos en la mayoría de los trabajos económicamente valiosos".

Aunque ha habido avances y un creciente interés por la AGI, se estima que la implementación práctica de estos desarrollos podría tardar varias décadas, con el año 2030 señalado como un posible momento para alcanzar hitos significativos en este ámbito.