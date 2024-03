Demandan a Elon Musk por más de 128 millones de dólares: qué fue lo que pasó

Cuando Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, adquirió Twitter en el 2022, una de sus primeras medidas fue el despido de varias personas; incluidos los ejecutivos de alto nivel como el ex director ejecutivo Parag Agrawal, el ex director financiero Ned Segal, el ex director legal Vijaya Gadde y el ex asesor general Sean Edgett.

Las razones de los despidos no siempre fueron claras. En algunos casos, el magnate citó el bajo rendimiento o la falta de ajuste cultural. En otros casos, parecía tratarse de un cambio radical en la dirección de la empresa.

Lo que es una certeza es que aquella decisión del pasado ahora le estaría costando caro a Musk, puesto que los ex empleados lanzaron una demanda contra él de u$s 128 millones, por el impago de las indemnizaciones. A continuación, todos los detalles.

Elon Musk debería u$s 128 millones: por qué lo demandan

De acuerdo a la demanda que presentaron los exempleados de Twitter el pasado lunes, Musk se rehusó a efectuar los pagos de indemnización como represalia hacia los ejecutivos, luego de ser forzado a proceder con el acuerdo de adquisición por u$s 44 mil millones, del cual había intentado desvincularse durante meses.

"Musk no paga sus cuentas, cree que las reglas no se aplican a él y usa su riqueza y poder para pisotear a cualquiera que no esté de acuerdo con él. Debido a que Musk decidió que no quería pagar las indemnizaciones por despido de los demandantes, simplemente los despidió sin motivo", escribieron los demandantes.

Un aspecto crucial de la acción legal se basa en una historia documentada en la biografía de Musk, escrita por el periodista Walter Isaacson el año pasado. En la narrativa, el dueño de X habría dicho que cerrar la adquisición de Twitter el jueves 27 de octubre -un día antes del cierre programado- y despedir a los ejecutivos inmediatamente, les impediría renunciar y reclamar sus indemnizaciones por despido; lo que ahora surge como una prueba en contra del empresario multimillonario.