Starlink ya se puede reservar en la Argentina: cuánto hay que pagar y cuándo inicia el servicio

Tras la desregulación de los servicios de internet satelital que el presidente Javier Milei incluyó en su "mega decreto" de esta semana, la empresa Starlink dio un paso clave: ya permite reservar su servicio a los usuarios de la Argentina.

Desde este viernes 22, la compañía de internet de Elon Musk informa en su página web que su servicio comenzará a proveerse en el país a partir del segundo trimestre de 2024. Es decir que tan pronto como en abril es posible que ya haya usuarios disfrutando de esta clase de conectividad.

Para reservar el servicio, los usuarios deben entrar a la página web de Starlink (www.starlink.com/map), ingresar su dirección y presionar el botón "Ordene ahora". El sistema los guiará para que puedan realizar un depósito de 9 dólares.

Starlink ya se puede reservar en la Argentina.

La empresa aclara que la disponibilidad "está sujeta a la aprobación reglamentaria" y señala que "los pedidos se completarán por orden de llegada en cada área de cobertura".

¿Cúanto costará Starlink en la Argentina?

Por el momento, Starlink no informó el precio final que tendrá el servicio para sus nuevos usuarios en la Argentina.

El servicio básico (standard) en los Estados Unidos tiene un costo de 599 dólares por única vez para la adquisición de la antena y un abono mensual de 120 dólares.

En América Latina los precios suelen ser más baratos. Por ejemplo, en Brasil el abono mensual cuesta u$s 58 (más u$s 612 por el kit de instalación), mientras que en Chile el valor es de u$s 57 (y u$s 570 la instalación).

Cómo es el servicio de Starlink

Starlink es un servicio de internet mediante conexión satelital que se basa en una constelación formada por unos 5.000 satélites que en la órbita baja de la tierra. Esto le permite llegar a casi cualquier parte del mundo y ya brinda conexión a unos 2 millones de usuarios.

Gracias a su red satelital, Starlink es capaz de proveer velocidades de conexión de entre 150 y 500 megabits por segundo (Mbps).