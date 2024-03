Jeff Bezos se adelanta a Elon Musk en una carrera decisiva para la humanidad

En medio de la creciente competencia por dominar la carrera espacial, Blue Origin, la empresa aeroespacial liderada por Jeff Bezos, parecía haber quedado rezagada. Sin embargo, ahora resurge con un plan para aterrizar en la Luna que, de cumplirse, dejará atrás a SpaceX, dirigida por Elon Musk.

John Couluris, exdirector de lanzamiento en SpaceX entre 2007 y 2014, y actual líder del programa lunar en Blue Origin desde 2020, lanzó una previsión audaz en una reciente entrevista con el programa de TV "60 minutos" de los Estados Unidos. Tras reconocer los logros de SpaceX en renovar el interés sobre los viajes al espacio, Couluris afirmó que Blue Origin busca lograr una hazaña: "Esperamos que nuestro módulo lunar aterrice en la Luna de aquí a 12-16 meses".

Cuándo quiere llegar a la luna la empresa de Jeff Bezos

El anuncio, realizado en enero durante la grabación de la entrevista, implica que Blue Origin planea enviar su nave Blue Moon a la Luna entre enero y mayo de 2025. En comparación, Elon Musk expresó en febrero su esperanza de que Starship alcance la Luna en menos de cinco años; es decir, para 2029.

No obstante, las fechas de estos proyectos pueden no ser directamente comparables. Musk podría haberse referido a lanzamientos comerciales más allá del programa Artemis de la NASA, que prevé la misión Artemis III con una Starship en septiembre de 2026, después de un vuelo de prueba no tripulado el año anterior.

La incertidumbre del calendario lunar se centra en el cohete New Glenn de Blue Origin. Couluris no habló de una misión tripulada, sino del primer alunizaje de la nave de carga Blue Moon Mark I. Este modelo más pequeño puede lanzarse en un único cohete New Glenn, a diferencia de la versión tripulada, Blue Moon Mark II, que requiere lanzamientos adicionales.

Blue Moon Mark II, elegida por la NASA como aterrizador lunar para la misión Artemis V, necesita el lanzamiento de un remolcador y un módulo cisterna para repostar combustible en órbita en tres New Glenn diferentes. Esta opción es, por ahora, la única alternativa estadounidense a Starship para transportar personas a la superficie lunar.

Jeff Bezos apuesta a la exploración espacial con su empresa Blu.e Origin

Incertidumbre sobre el cohete de Blue Origin

El desafío para Blue Origin radica en la ambiciosa meta de enviar el módulo Blue Moon Mark I a la Luna en 12-16 meses, dependiendo de un cohete que todavía no voló. El New Glenn, el primer lanzador orbital de Blue Origin, se encuentra en Cabo Cañaveral, listo para pruebas de integración y presurización, pero su vuelo inaugural está previsto para este año.

De esta manera, la carrera espacial por conquistar la Luna se intensifica, y solo el tiempo dirá quién logrará este hito histórico primero: Blue Origin o SpaceX.