Globant, la destacada compañía global en servicios de tecnología, presentó el MuleSoft AI Pod, un innovador sistema diseñado para facilitar la integración de sistemas y mejorar la conectividad digital en las empresas. Esta solución se enmarca dentro de una tendencia creciente hacia la implementación de inteligencia artificial en los procesos empresariales, apuntando a convertir la agilidad digital en una ventaja competitiva.

El MuleSoft AI Pod combina la experiencia de agentes de inteligencia artificial con la supervisión de expertos humanos para acelerar la conectividad mediante APIs. Este avance permite a las organizaciones reducir significativamente los tiempos de migración de meses a semanas, lo que podría revolucionar la forma en que las empresas implementan soluciones tecnológicas. Su disponibilidad a través de Glob.AI, la plataforma AI-native de Globant, marca un hito en el acceso a servicios de inteligencia artificial.

Un modelo innovador para la integración empresarial

El nuevo modelo introduce un tipo de delivery que prioriza la velocidad y la seguridad a la hora de conectar datos y aplicaciones. Roland Berthelot, Global Head del Salesforce Studio de Globant, enfatizó la importancia de contar con sistemas integrados y datos bien estructurados para escalar el uso de tecnologías de inteligencia artificial como Agentforce. La necesidad de cumplir con estos requisitos es fundamental para que las empresas puedan aprovechar al máximo su potencial en el ámbito digital.

El servicio ofrece configuraciones Lean, Scaled y Advanced, pensadas para gestionar aproximadamente seis, hasta 12 y hasta 24 flujos de integración o APIs por mes. El modelo se ajusta a la hoja de ruta y al entorno técnico de cada organización, con controles de seguridad, gobernanza y supervisión experta.

El modelo busca resolver las barreras que muchas organizaciones enfrentan. Shutterstock

Impacto positivo en la productividad empresarial

Entre los beneficios tangibles reportados, se destaca hasta un 80% de automatización de tareas manuales de integración, así como una reducción del 15% al 25% en el time-to-value. Estos resultados son significativos, ya que permiten a las empresas no solo ser más eficientes, sino también destinar recursos a áreas estratégicas que pueden impulsar su crecimiento. Además, el modelo busca resolver las barreras que muchas organizaciones enfrentan debido a sistemas desactualizados, que suelen requerir programas de migración largos y complejos.

El enfoque del MuleSoft AI Pod representa un cambio importante en la forma de abordar la digitalización y la transformación empresarial, alineándose con tendencias más amplias en el ámbito de la inteligencia artificial y la modernización tecnológica. Con soluciones que faciliten la integración, las compañías podrán enfocarse en innovar y adaptarse más rápidamente a un entorno de negocios en constante cambio.

El futuro de la transformación digital

Globant respalda esta propuesta con más de 21 años de trabajo junto a Salesforce y más de 1.200 proyectos entregados. Esa experiencia sostiene un modelo orientado a escalar integraciones empresariales con seguridad, gobernanza y supervisión experta, mientras los agentes de IA automatizan tareas específicas.

El lanzamiento del MuleSoft AI Pod a través de Glob.AI no solo representa un avance tecnológico significativo, sino que también establece un nuevo estándar para la integración de inteligencia artificial en empresas. La combinación de tecnología y la supervisión humana ofrece un camino claro hacia la mejora de la eficiencia operativa, permitiendo que las organizaciones se concentren en la innovación y la transformación digital en un mundo cada vez más conectado.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.