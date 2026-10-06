El fútbol vive una transformación que promete cambiar la forma en que se toman decisiones en los partidos. Con la llegada de plataformas que permiten consultar datos en tiempo real, los entrenadores pueden tomar decisiones más informadas durante el desarrollo de los encuentros. Esta nueva capacidad puede ser clave para optimizar el rendimiento de los equipos y mejorar su competitividad en el campo.

Sportian Performance, la división de tecnología deportiva de Globant y LALIGA,es una de esas plataformas innovadoras que está ganando terreno en el mundo del fútbol. Permite a los entrenadores acceder a información táctica y alertas generadas por inteligencia artificial (IA) desde el banco de suplentes. Gracias a estas herramientas, los técnicos pueden ajustar sus estrategias en función del desempeño de su equipo y del rival, lo que podría marcar la diferencia entre una victoria y una derrota.

Impacto de los datos en la estrategia deportiva

La tecnología detrás de Sportian Performance combina análisis de datos avanzado con algoritmos de IA que procesan la información en tiempo real. Esto significa que los entrenadores pueden recibir datos sobre el rendimiento individual de los jugadores, la ubicación en el campo, las estadísticas de pases, entre otros, al instante. Así, pueden reaccionar rápidamente a las dinámicas del partido, haciendo ajustes tácticos precisos.

Uno de los principales problemas que enfrenta el fútbol actual es la desconexión entre el análisis previo a un partido y las decisiones que se toman en tiempo real. Sportian Performance busca solucionar este desafío al brindar un acceso inmediato a datos relevantes, lo que permite a los entrenadores ser más proactivos. Esto no solo mejora la efectividad de las estrategias, sino también la satisfacción de los jugadores, que ven que sus esfuerzos son valorados y utilizados en decisiones de juego.

Foto: creada con IA por El Cronista.

Transformación digital en el deporte

El uso de datos en tiempo real forma parte de un proceso más amplio de digitalización del deporte. La inteligencia artificial, la analítica avanzada y las plataformas digitales ganan protagonismo en el fútbol y en otras disciplinas. Para mejorar su competitividad, los equipos convierten la transformación digital en una herramienta estratégica.

Con la implementación de estas tecnologías, los clubes de fútbol pueden obtener una ventaja sobre sus rivales. Las decisiones basadas en datos han demostrado ser más efectivas que las que se toman únicamente mediante la experiencia y la intuición. Esta evolución está llevando a una evaluación más rigurosa del rendimiento y a un enfoque más estratégico que, en definitiva, busca maximizar los resultados deportivos.

Proyecciones para el futuro del fútbol

Con el avance de la tecnología, se espera que la incorporación de datos en tiempo real se convierta en un estándar en el fútbol profesional. Esto no solo beneficiará a los equipos, sino que también enriquecerá la experiencia de los aficionados, quienes podrán disfrutar de un fútbol más dinámico y emocionante gracias a la inteligencia aplicada en el juego.

“Con el lanzamiento de Sportian Performance, la FMF está construyendo el ecosistema de inteligencia futbolística más avanzado, inaugurando una nueva era de soluciones impulsadas por agentes de IA y datos, diseñadas para generar una ventaja competitiva sostenible. Esta plataforma proporcionará a clubes y entrenadores herramientas de vanguardia para monitorear el rendimiento, optimizar la planificación y tomar decisiones en tiempo real con mayor precisión y conocimiento”, afirmó Luis Ureta, CEO de Sportian.

La llegada de plataformas como Sportian Performance está marcando un hito en el ámbito deportivo. Las oportunidades que ofrecen para optimizar la toma de decisiones pueden transformar el fútbol tal como lo conocemos. Con el tiempo, los equipos que se adapten a esta nueva realidad serán los que se destaquen en un mundo cada vez más competitivo.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.