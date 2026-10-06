Globant lanzó MuleSoft AI Pod, nuevo modelo de delivery que ayuda a reducir los tiempos de migración de meses a semanas, combinando agentes de IA especializados con expertos humanos. La propuesta conecta aplicaciones y datos y acelera los procesos de integración. El anuncio llega cuando las organizaciones buscan aprovechar mejor la tecnología para ganar competitividad.

Innovación en la integración empresarial

El MuleSoft AI Pod se presenta como una solución que reduce los tiempos de migración de meses a semanas. Gracias a su enfoque en el uso de APIs seguras, permite a las empresas implementar cambios necesarios en sus sistemas de forma más ágil y eficiente. Esta mejora en la rapidez no solo ahorra tiempo, sino que también promueve una mayor seguridad y control en la gestión de datos.

El lanzamiento del AI Pod se enmarca en la estrategia de Globant por ayudar a las organizaciones a adoptar la inteligencia artificial de manera efectiva. Como señaló Roland Berthelot, Global Head del Salesforce Studio de Globant, la clave está en tener sistemas integrados y datos bien organizados, lo que resulta esencial para la escalabilidad de las iniciativas de IA. Este servicio se ofrece a través de Glob.AI, el modelo de servicios tecnológicos de la compañía.

Beneficios concretos de MuleSoft AI Pod

Cada AI Pod combina agentes especializados para tareas definidas de MuleSoft con expertos senior de Globant. El alcance incluye diseño de APIs, desarrollo de flujos, pruebas automatizadas, gobernanza y modernización de sistemas legacy. Los especialistas guían la arquitectura, validan los resultados y administran la ejecución.

Shutterstock

Las empresas que aún operan con sistemas de integración obsoletos suelen lidiar con largos procesos de migración. Con el MuleSoft AI Pod, estos tiempos se pueden acortar considerablemente sin perder la lógica de negocio o comprometer la seguridad de los datos, lo que podría ser un cambio de paradigma en la forma en que las organizaciones gestionan sus integraciones tecnológicas.

La tendencia hacia la integración ágil

Esta presentación no solo refleja un avance tecnológico, sino que también es un indicativo de la tendencia hacia la integración ágil dentro de las empresas. La transformación digital ha impulsado a las organizaciones a buscar herramientas que les permitan adaptarse rápidamente a un entorno cambiante y competitivo. La combinación de IA y la experiencia humana a través del MuleSoft AI Pod es un paso hacia la optimización de procesos internos y la mejora de la productividad.

Además, el modelo AI-native de Globant tiene el potencial de democratizar el acceso a estas tecnologías, ya que permite a las empresas acceder a un modelo de precios basado en resultados, lo que lo hace más accesible para diferentes tamaños de organización. Así, multinacionales y pequeñas empresas podrán beneficiarse de esta innovación sin importar su capacidad financiera.

Un futuro impulsado por la inteligencia artificial

Con este lanzamiento, Globant amplía su oferta de servicios AI-native orientados a resultados concretos. MuleSoft AI Pod permite abordar migraciones e integraciones con agentes de IA especializados y la supervisión de expertos, manteniendo el control, la seguridad y la lógica de negocio de cada organización.

MuleSoft AI Pod es un ejemplo de los servicios disponibles en Glob.AI: unidades operadas por agentes de IA y supervisadas por expertos de Globant para resolver casos de uso específicos. En este caso, el foco está en acelerar la migración e integración de sistemas con MuleSoft de Salesforce mediante un esquema enterprise y orientado a resultados.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.