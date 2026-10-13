Globant, la compañía argentina dedicada a la innovación tecnológica, presentó MuleSoft AI Pod, una solución que promete automatizar hasta un 80% de las tareas de integración empresarial. Este nuevo modelo se enfoca en ayudar a las organizaciones a conectar de manera más rápida y segura sus sistemas a través de APIs, un aspecto fundamental en la era de la transformación digital donde la inteligencia artificial juega un rol cada vez más protagónico.

MuleSoft AI Pod y sus beneficios en la integración empresarial

MuleSoft AI Pod combina agentes especializados para tareas de integración con expertos humanos que guían la arquitectura, validan los resultados y administran la ejecución. El servicio cubre diseño de APIs, desarrollo de flujos de MuleSoft, pruebas automatizadas, gobernanza y modernización de sistemas legacy.

Al enfrentar una creciente presión por implementar la IA de manera efectiva, muchas organizaciones se ven afectadas por sistemas desconectados y datos fragmentados. MuleSoft AI Pod busca resolver estos problemas, ofreciendo una conectividad fluida y segura que facilita el desarrollo de integraciones. Este enfoque resulta esencial para aquellas empresas que buscan implementar iniciativas de inteligencia artificial a gran escala.

Flexibilidad y adaptabilidad en la entrega de servicios

MuleSoft AI Pod funciona mediante unidades de servicio que pueden configurarse según las necesidades específicas de cada cliente. Esto incluye un diseño adaptativo para diferentes niveles de demanda, desde configuraciones “Lean” que permiten gestionar aproximadamente seis flujos de integración al mes, hasta “Advanced”, que pueden abarcar hasta 24. De esta manera, las empresas pueden seleccionar la opción que mejor se adapte a sus objetivos y recursos.

Las empresas pueden seleccionar la opción que mejor se adapte a sus objetivos y recursos.

Los primeros resultados muestran un 80% de automatización de tareas manuales, una reducción del 15% al 25% en el tiempo para obtener valor y una mejora del 35% en la eficiencia del diseño y desarrollo de soluciones. Estas cifras reflejan un uso más eficiente de los recursos.

El contexto de la transformación digital y la inteligencia artificial

En un universo donde la transformación digital es una tendencia inexorable, la implementación de tecnologías como MuleSoft AI Pod demuestra cómo las organizaciones pueden adaptarse a los nuevos tiempos. La inteligencia artificial se convierte en un componente fundamental para mejorar la productividad y la eficacia de los procesos empresariales, desafiando a las compañías a dejar atrás sistemas obsoletos en favor de soluciones que ofrezcan mayor agilidad y control.

“A medida que las organizaciones buscan escalar el uso de Agentforce y otras iniciativas de IA en toda la empresa, contar con sistemas integrados y datos preparados para su uso se vuelve esencial”, afirmó Roland Berthelot, Global Head del Salesforce Studio de Globant. “MuleSoft ayuda a establecer la base de conectividad que hace posibles estas iniciativas. Con MuleSoft AI Pod, Globant ayuda a sus clientes a ampliar sus capacidades de integración de forma segura y controlada, con la supervisión de expertos necesaria para implementar estas tecnologías en entornos empresariales.”

MuleSoft AI Pod resuelve necesidades inmediatas y prepara el terreno para futuras integraciones. Mientras las empresas modernizan sus entornos y se preparan para nuevos desafíos impulsados por la IA, este tipo de innovación resulta clave para competir en un mercado exigente.

Proyecciones para el futuro y el impacto en el mercado

Esta tendencia hacia la automatización y la integración de sistemas sugiere que las empresas que no adopten estas tecnologías podrían quedarse atrás. La experiencia de Globant como socio de Salesforce, con más de 1.200 proyectos entregados, resalta la capacidad de esta compañía para liderar en un espacio que no solo es vital, sino que también está en constante evolución.

La presentación de MuleSoft AI Pod marca un hito en cómo las empresas pueden utilizar la inteligencia artificial no solo para innovar, sino también para optimizar operaciones tradicionales. Mientras más compañías busquen integrar estas tecnologías, es probable que veamos un aumento en la inversión y en la implementación de soluciones de IA, lo que transformará el panorama empresarial en los próximos años.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.