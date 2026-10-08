Globant presentó MuleSoft AI Pod para llevar iniciativas de inteligencia artificial desde la prueba hasta la producción. El servicio combina agentes de IA con la supervisión de especialistas y facilita la integración de sistemas y aplicaciones. La propuesta responde a una necesidad concreta de las empresas: implementar soluciones AI-native con seguridad y resultados medibles.

Una solución adaptada a la transformación digital

Globant presentó MuleSoft AI Pod el 3 de septiembre de 2026 para resolver uno de los principales obstáculos de la IA empresarial: los sistemas desconectados y los datos fragmentados. El servicio acelera la conectividad segura basada en APIs y facilita el paso de iniciativas como Agentforce desde la experimentación hasta la producción.

La llegada de MuleSoft AI Pod proporciona un modelo de delivery flexible, en el que se combinan equipos de inteligencia artificial diseñados para tareas específicas y especialistas en integración. Al permitir que agentes de IA trabajen en conjunto con expertos humanos, se garantiza que el proceso de implementación sea más ágil y eficiente, algo fundamental en el contexto actual donde el tiempo es un recurso valioso.

Beneficios concretos para las organizaciones

Una de las características más destacadas de MuleSoft AI Pod es su capacidad para ofrecer resultados inmediatos. Por ejemplo, la automatización de hasta un 80% de las tareas manuales de integración y una reducción del 15% al 25% en el tiempo requerido para obtener valor de las nuevas implementaciones, son datos alentadores. Esto representa un avance significativo en la búsqueda de la eficiencia y la productividad, especialmente en segmentos de negocios que dependen de la conectividad de sistemas para su operación diaria.

Globant identificó que este enfoque puede proporcionar un 35% más de eficiencia en el diseño y desarrollo de soluciones. Shutterstock

Además, Globant identificó que este enfoque puede proporcionar un 35% más de eficiencia en el diseño y desarrollo de soluciones, un impacto que no solo mejora el rendimiento de los equipos de TI, sino que también optimiza el uso de recursos en toda la empresa. La relevancia de esta solución se hace aún más evidente al considerar el aumento constante de la demanda de servicios digitales y la necesidad de adaptarse rápidamente a los cambios del mercado.

Una respuesta a la fragmentación de datos

Muchas empresas todavía operan con datos fragmentados y sistemas desconectados. MuleSoft AI Pod ayuda a unificar esos entornos y elimina barreras de integración que frenan la transformación digital y la adopción de inteligencia artificial.

“A medida que las organizaciones buscan escalar el uso de Agentforce y otras iniciativas de IA en toda la empresa, contar con sistemas integrados y datos preparados para su uso se vuelve esencial”, afirmó Roland Berthelot, Global Head del Salesforce Studio de Globant. “MuleSoft ayuda a establecer la base de conectividad que hace posibles estas iniciativas. Con MuleSoft AI Pod, Globant ayuda a sus clientes a ampliar sus capacidades de integración de forma segura y controlada, con la supervisión de expertos necesaria para implementar estas tecnologías en entornos empresariales.”

Con una trayectoria de más de 21 años como partner de Salesforce, Globant refuerza su posición en el mercado, destacando la necesidad de contar con infraestructuras de integración actualizadas y escalables. La compañía cuenta con un impresionante portafolio de proyectos y un equipo altamente capacitado, lo que le otorga la ventaja de ser percibida como un socio confiable en el ámbito tecnológico.

Una mirada al futuro de la IA en las empresas

El mundo empresarial evoluciona hacia un enfoque más centrado en la tecnología. En ese contexto, soluciones como MuleSoft AI Pod pueden sentar las bases de negocios más ágiles y resilientes. Las empresas que adopten estas innovaciones optimizarán sus operaciones y mejorarán su competitividad.

MuleSoft AI Pod ejemplifica el modelo de servicios AI-native de Globant: una unidad de servicio operada por agentes de IA y supervisada por expertos de la compañía, orientada a resultados concretos de integración. A través de Glob.AI, las organizaciones acceden a AI Pods de calidad enterprise y pagan en función de lo que producen.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.