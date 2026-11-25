La inteligencia artificial está en todos lados y se vuelve casi un “comodity” que tienen todas las empresas. Sin embargo, para las marcas, la diferenciación puede venir desde la interacción humana .

“La interacción humana es la clase de relación con el cliente que puede ser realmente importante para la marca”, define Simon Hill, presidente global de FutureBrand. “Lo que realmente puede diferenciarlas es cómo interactúan cuando se necesita la interacción de una persona”, agrega.

Hill, que es británico, pero vive en Estados Unidos y habla español fluido, cita un ejemplo de un viaje de negocios reciente. Estaba viniendo al país desde los Estados Unidos y le exigían dos visas que no correspondían. Abrió la app de la aerolínea con la que viajaba (Delta) y allí solicitó la asistencia de un empleado, en persona , y en el mostrador de la compañía. A los minutos, apareció el supervisor que solucionó la cuestión en segundos.

Eso demuestra que, en muchas industrias, los clientes buscan cada vez menos “fricción” e interacción con otras personas. Sin embargo, el toque humano es irremplazable. “Están los momentos donde esos elementos de la interacción humano no solo van a ayudar con menor fricción, sino que también pueden asegurar un cliente más comprometido con todo el proceso de la marca ”, define.

FutureBrand eligió una nueva campaña identitaria que se autoproclama: “ Siempre inconfundible ” (Always Unmistakable). “La traducción local sería que somos como la marca se comporte, no como una pieza estática, sino como una una experiencia, un comportamiento que sea inconfundible en cada lugar”, puntualiza Gustavo Koniszczer, Managing Director de FutureBrand Hispanoamérica.

OSDE, DirecTV, Newsan, El Cronista, Molinos, Genneia, San Cristóbal, Buepp son algunas de las marcas con las que trabajaron. Entre sus proyectos más recientes se encuentran Comafi, Supervielle, Clight y Liliana.

Simon Hill, presidente Global FutureBrand Fuente: El Cronista A@PINTA_Foto

En esta entrevista, Hill habla del futuro de las marcas, de distintos sectores y.

-¿Existe hoy una industria que sea particularmente favorable o desfavorable para construir una marca?

No creo que haya un sector que sea necesariamente mejor o peor que otro. Los desafíos son diferentes. Si uno compara servicios profesionales con consumo masivo, en ambos casos aparece una pregunta similar: cómo lograr que el producto o servicio sea diferente al de los competidores. En alimentos, por ejemplo, hay que combinar sabor, salud e ingredientes adecuados. En servicios profesionales, el desafío puede estar en reinventar un modelo de negocios que opera en 130 mercados.

La escala también puede convertirse en un problema. Pero, al mismo tiempo, la tecnología y las redes sociales permiten que las organizaciones y las marcas se muevan mucho más rápido y puedan modificar sus estrategias con mayor velocidad.

-¿El vínculo entre marcas y deporte, cine, artistas o influencers se está volviendo cada vez más importante?

Existe una tendencia muy fuerte hacia las asociaciones. Un ejemplo reciente es el debate alrededor de James Bond y las marcas de relojes. Inmediatamente aparece la pregunta de cuál será el reloj de Bond y qué significa eso para las marcas que históricamente estuvieron asociadas con el personaje.

Las redes sociales aceleraron todavía más esta dinámica. Las marcas tienen una tendencia a subirse rápidamente a determinadas personas, eventos o fenómenos culturales.

Pero eso también puede generar promiscuidad. Cuando todas las marcas tienen influencers, embajadores y asociaciones, se vuelve más difícil distinguir qué corresponde a una elección personal, qué es una relación comercial y qué es verdaderamente parte de la identidad de una marca.

-¿Qué deberían hacer las marcas frente a esa situación?

Ser mucho más selectivas. No alcanza con decidir que una marca va a patrocinar el Mundial, los Juegos Olímpicos o a un determinado atleta. Hay que pensar cómo va a aparecer la marca, cuál será su estrategia de embajadores, cómo se relacionará con el retail y cómo funcionará su estrategia de comercio electrónico.

Cuando cada una de esas decisiones se toma de manera aislada, la marca queda vulnerable. Todas las piezas tienen que formar parte de una misma estrategia.

-¿Los influencers pueden terminar perdiendo relevancia por saturación?

Es posible. Hay un paralelismo con lo que ocurrió con el marketing directo. En un momento, recibir una pieza (aviso) por correo podía ser una experiencia relevante. Después se saturó el mercado y gran parte de esos mensajes perdió impacto.

Con los influencers puede suceder algo similar. Si se inunda el mercado de relaciones entre personas y marcas , se vuelve cada vez más difícil diferenciar una recomendación genuina de una relación comercial.

Simon Hill (FutureBrand) Fuente: El Cronista A@PINTA_Foto

-¿Qué lugar ocupa la tecnología en la construcción de esas experiencias?

La tecnología puede eliminar mucha fricción y eso es positivo. Pero todavía existen momentos en los que la interacción humana es fundamental.

El problema aparece cuando las compañías utilizan la tecnología solamente para reducir costos y eliminar personas de sus procesos. Eso puede generar una empresa más eficiente, pero no necesariamente una marca más querida por sus clientes.

El desafío consiste en encontrar el equilibrio entre eficiencia, interacción y compromiso.

-¿Cómo cambia la inteligencia artificial el trabajo de las compañías de branding?

La inteligencia artificial genera enormes oportunidades. Podemos hacer mucho más cuando utilizamos la tecnología como herramienta de apoyo.

Pero también tenemos que demostrar el valor de la creatividad humana, de los insights y de aquello que surge de la imperfección de las personas.

La inteligencia artificial tiene que servir al proceso, no dirigirlo. Hay una idea equivocada de que la IA puede hacer cualquier cosa y que, por lo tanto, ya no se necesita una agencia.

La información está disponible. Lo que sigue siendo necesario es la capacidad de tomar decisiones, seleccionar, interpretar y curar esa información.

-¿La IA puede reemplazar la creatividad?

Todavía no lo veo así. Puede facilitar procesos y ayudar a encontrar mejores formas de desarrollar una idea, pero hay algo en la creatividad humana que tiene que ver con la tensión, el matiz y la imperfección.

Somos imperfectos y esa imperfección también puede ser valiosa . Las personas muchas veces no quieren ver la perfección: quieren ver algo auténtico, algo con lo que puedan identificarse.

Las redes sociales y la cultura digital hicieron que la imperfección humana también se convirtiera en un elemento de conexión.

-¿El desafío para las marcas será combinar tecnología y humanidad?

Exactamente. La tecnología permite iterar, probar y corregir mucho más rápido. Eso es una enorme ventaja.

Pero no todo tiene que ser perfecto desde el comienzo. Una marca también tiene que ser capaz de reconocer que puede equivocarse, aprender y evolucionar.

Ese equilibrio entre tecnología y creatividad humana es, justamente, una de las claves para el futuro.

La tecnología puede eliminar fricción dentro de una compañía, pero también puede volver las relaciones más impersonales. El contacto presencial permite construir otro tipo de vínculo.

En América latina, esa dimensión humana tiene además una importancia particular. La tecnología ayuda a conectarnos, pero no reemplaza la necesidad de encontrarnos.

Simon Hill, presidente global de FutureBrand Fuente: El Cronista A@PINTA_Foto

-¿En qué sectores ven más oportunidades de disrupción?

La salud es uno de los sectores con mayor potencial. Hay formas muy tradicionales de acceder a médicos, hospitales, farmacias y sistemas de salud que pueden transformarse profundamente mediante la tecnología.

La tecnología puede hacer que toda esa experiencia sea mucho más sencilla para el usuario. Hoy vemos muchas industrias en las que la tecnología está ayudando a las empresas, pero no necesariamente a las personas.

La oportunidad está justamente en cerrar esa brecha entre eficiencia y experiencia.

-¿Eso significa que habrá menos marcas en el futuro?

Creo que habrá cambios, pero no necesariamente menos importancia para las marcas. En algunos casos puede haber menos marcas dentro del portafolio de una compañía.

Una empresa puede tener cinco marcas dirigidas a diferentes consumidores y, en algún momento, preguntarse si realmente necesita mantenerlas todas. Pero hay que tener cuidado. Una decisión que parece eficiente en términos financieros puede destruir una relación que la compañía construyó durante años.

En arquitectura de marca, una de las primeras reglas es “no hacer daño”. Puede parecer lógico eliminar cuatro marcas y quedarse con una, pero esas marcas pueden cumplir roles diferentes y tener vínculos particulares con determinados consumidores.

Por eso puede haber menos marcas en determinados portafolios, pero eso no significa que la importancia de las marcas vaya a disminuir.

-Si alguien tuviera unos millones de dólares para invertir, ¿en qué industria debería entrar?

No elegiría una categoría específica. Buscaría dos cosas: fricción y frustración.

Primero, dónde existe una fricción que pueda eliminarse desde la tecnología o desde un nuevo modelo de negocios. Segundo, dónde existe frustración por una falta de comprensión de la importancia de la interacción humana.

Ahí puede haber oportunidades muy interesantes.

Simon Hill, presidente Global FutureBrand Fuente: El Cronista A@PINTA_Foto

-¿Qué industrias están más expuestas a la disrupción?

La industria automotriz es un ejemplo muy claro. En América latina estamos viendo una proliferación de marcas chinas que están cambiando el mercado y modificando las reglas de competencia, particularmente en términos de precios y accesibilidad.

En Estados Unidos sucede algo diferente pero igualmente disruptivo. Una compañía tecnológica como Tesla entró en una industria que parecía muy estructurada y terminó modificándola. Como consecuencia, fabricantes tradicionales como General Motors tuvieron que acelerar su transición hacia los vehículos eléctricos.

Es un ejemplo de una categoría en la que la tecnología entra a modificar las reglas, mientras que nuevos jugadores pueden generar volumen y alterar las condiciones de accesibilidad. Para las marcas establecidas, competir en ese escenario es muy desafiante.

-¿Qué pregunta deberían hacerse todas las marcas?

Hay una pregunta común para todos: cómo diferenciarse en mercados cada vez más comoditizados. La respuesta pasa por construir una diferenciación que pueda demostrarse a través de la experiencia y del comportamiento de la marca, y que pueda sostenerse en el tiempo.

Por eso estamos trabajando sobre la idea de que el impacto de una marca se construye a través de su comportamiento y de la coherencia con la que ese comportamiento se expresa a escala.

-¿Qué cambia cuando trabajan con una marca en Estados Unidos frente a América latina?

Las preguntas y los desafíos de fondo son similares, pero en América latina existe una sensibilidad mucho mayor respecto del lugar, la cultura y el contexto en el que vive una marca.

Buenos Aires no es Santiago de Chile y Santiago no es otro mercado de la región. Hay matices culturales y físicos que importan. Incluso las formas de comprar pueden ser diferentes entre mercados. Comprender esas diferencias es fundamental.

Los clientes latinoamericanos también suelen tener desafíos más hiperlocales. Puede haber compañías que trabajan simultáneamente en Argentina, Chile y Perú, pero cada mercado tiene sus propias particularidades.

Gustavo Koniszczer, Managing Director de FutureBrand Hispanoamérica y Simon Hill, presidente Global Fuente: El Cronista A@PINTA_Foto

-¿Qué aspectos son comunes a pesar de esas diferencias?

Existe un interés común por contar con una respuesta profesional y una metodología para resolver una necesidad concreta. Lo que cambia son las circunstancias, las perspectivas y el entorno cultural.

Argentina, particularmente, tiene una tradición de disrupción en sus mensajes y en su comunicación publicitaria. Las marcas tienen ciertos permisos para expresarse que quizás no tienen en Chile o en otros mercados de Centroamérica.

-¿Qué significa que una marca tenga un comportamiento “inconfundible”?

Significa que la marca no debe ser solamente una pieza estática. Tiene que convertirse en una experiencia y en un comportamiento reconocible en cada lugar donde está presente.

La idea de “ unmistakable ” apunta justamente a eso: que una marca tenga una forma propia de comportarse y que esa forma sea reconocible, aun cuando se adapte a diferentes mercados y culturas.

-¿Por qué decidieron relanzar FutureBrand ahora?

Estamos lanzando una nueva identidad y una nueva etapa para FutureBrand. Queremos demostrar el impacto que genera nuestro trabajo y explicar mejor el valor de lo que hacemos.

Si no somos capaces de comunicar ese impacto, será difícil que los clientes puedan diferenciar nuestro trabajo del de otras compañías.

La nueva identidad está relacionada con esa idea de construir marcas que puedan comportarse de manera inconfundible y ayudar a las empresas a construir su futuro.



