Cursos gratis: empresas argentinas lanzan capacitaciones para ingresar al mundo de la tecnología

Más de 10 empresas del mundo IT se unieron para dar respuesta a la creciente demanda de perfiles especializados en el ámbito tecnológico. Smarthis, Mom house, Hacelo Marketing, Vertice, Spicydigital, RunOne, entre otras, capacitan con cursos gratuitos bajo el paraguas de IT School en esta iniciativa gratuita y colaborativa.

Este proyecto propone una plataforma diseñada para capacitar a personas interesadas en ingresar al mundo de la tecnología de la información sin conocimiento ni experiencia previa. Y es colaborativo porque cuenta con el respaldo de diversas empresas comprometidas con el desarrollo de talentos y la inclusión laboral, que son quienes arman los cursos.

"Más de 3.000 personas ya participaron de estas capacitaciones y un gran porcentaje ya consiguió un trabajo en la industria. Apuntamos a que más empresas se sumen a este proyecto y a terminar el 2024 con más de 5000 participantes", dijo Cecilia Oreglia, responsable de IT School.

Y añadió: "IT School no solo ofrece capacitación gratuita, online y autodidacta, sino que también refleja un fuerte compromiso social al brindar a las personas la oportunidad de formarse en competencias altamente demandadas. Los cursos están diseñados para preparar a los participantes con las habilidades necesarias para tener la posibilidad de conseguir empleo en el sector IT, abriendo puertas a nuevas oportunidades laborales y contribuyendo al crecimiento del semillero de profesionales en tecnología".

La plataforma para acceso a los cursos gratuitos online se encuentra en: https://itschool.com.ar

Cursos IT: apuesta por la calidad del contenido

"En Smarthis tenemos oportunidades de colaborar en diversas iniciativas innovadoras, programas de aceleración e incubadoras, pero pocas tan transformadoras como IT School. Estamos en la era de la información, con miles de fuentes disponibles en internet, cursos y videos de YouTube. Sin embargo, el verdadero desafío no es el acceso a la información, sino la calidad y relevancia del contenido. La clave es saber qué estudiar, por qué y cómo esto puede potenciar las oportunidades futuras. IT School aborda este desafío al democratizar el conocimiento, haciéndolo accesible y supervisando el proceso de aprendizaje para que los jóvenes en Argentina se preparen para el ámbito profesional. Estoy orgulloso de ser parte de este cambio", dijo Ignacio Cincuengrani, Chief Commercial Officer (CCO) de Smarthis.

Los cursos IT abren la puerta a un amplio mercado laboral.

Las empresas que trabajan de forma colaborativa para que este proyecto se haga realidad, con las cuales también se trabaja en conjunto en proyectos de IT, participan activamente en el desarrollo de los programas y en la selección de los mejores talentos.

Las personas que finalizan los cursos y reciben su certificado, tienen la oportunidad de ser seleccionados para formar parte de una "escuelita" donde son acompañados y continuarán su desarrollo profesional y podrán acceder a oportunidades de empleo dentro de las empresas colaboradoras u otras empresas relacionadas a través de un proceso de selección.



Eventos y lanzamientos mensuales

IT School también organiza un evento mensual dedicado a diferentes temáticas del mundo IT para dar a conocer de qué se trata cada curso para incentivar a que las personas se inscriban contando con más información. Este mes, el evento se centró por ejemplo en SAP FIORI, que es un conjunto de aplicaciones empresariales que ofrece una experiencia de usuario sencilla. Está diseñado para ser intuitivo y fácil de usar, incluso para usuarios que no tienen experiencia previa. Es ideal para cualquier tipo de empresa pequeña, mediana o multinacional.

Además, cada mes se lanzan nuevos cursos para mantenerse al día con las tendencias y necesidades del mercado. El curso más reciente añadido al catálogo es "Meta Adds" y se tiene planificado lanzar los cursos de .Net, Ninetex, Ciberseguridad, Odoo, Community Manager y Sharepoint.