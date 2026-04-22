El Ayuntamiento de Madrid impulsa una iniciativa clave para mejorar la empleabilidad en uno de los sectores con mayor demanda laboral: la hostelería. De esta manera, podrán acceder a profesiones cuyos salarios rondan los 1300 euros mensuales. A través de la Escuela Municipal de Hostelería y Alimentación de Madrid, se ofrecen cursos gratuitos orientados a formarse como ayudante de cocina y ayudante de barra y sala, dos perfiles con alta salida laboral. La propuesta del Ayuntamiento está dirigida principalmente a personas desempleadas que buscan aprender un oficio desde cero o mejorar sus oportunidades laborales. Todos los cursos son 100 % gratuitos y no requieren experiencia previa, lo que elimina barreras de acceso y facilita la incorporación al mercado laboral. La formación se desarrolla de manera presencial en instalaciones profesionales, con un fuerte enfoque práctico, alineado con las necesidades reales de bares, restaurantes y empresas del sector gastronómico de Madrid. Dentro de la oferta formativa se destacan los cursos de ayudante de cocina y ayudante de barra y sala, donde los alumnos aprenden tareas esenciales como la preparación básica de alimentos, higiene y seguridad, apoyo en el servicio, atención al cliente y dinámicas de trabajo en equipo. Este enfoque práctico mejora notablemente las posibilidades de inserción laboral tras finalizar la formación. Uno de los mayores atractivos de estos cursos gratuitos es la salida laboral con sueldos competitivos. Según datos de CEAC, el sueldo base de un ayudante de cocina en España se sitúa generalmente entre 1000 y 1500 euros brutos mensuales, pudiendo alcanzar o superar los 1300 euros en función del convenio, el tipo de establecimiento y la experiencia adquirida. En el caso del ayudante de barra, los datos de Indeed indican un salario promedio cercano a los 1394 euros mensuales, mientras que el perfil de ayudante de camarero registra ingresos similares dependiendo de la jornada y la ubicación. Estos valores confirman que se trata de puestos accesibles que permiten alcanzar ingresos estables desde el inicio. Además, ningún empleo del sector puede situarse por debajo del salario mínimo en hostelería, que está vinculado al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1221 euros actuales y a los convenios colectivos vigentes. En España, este mínimo garantiza un suelo salarial que protege a los trabajadores del sector, incluso en los puestos de entrada como ayudantes de cocina o sala. Toda la información detallada sobre cursos, requisitos y plazos de inscripción está disponible en la web oficial de la Escuela Municipal de Hostelería y Alimentación. Dado que la oferta formativa se actualiza con frecuencia, le sugerimos consultar el portal regularmente para no perderse las nuevas convocatorias que podrían impulsar su carrera profesional.