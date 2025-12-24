Harvard tiene cursos gratis para aprender a programar: obtendrás sueldos de más de 2000 euros. (Fuente: archivo).

En esta noticia Cursos gratuitos de programación de Harvard que no te puedes perder

Los programadores son altamente buscados en el mercado laboral y, junto con los desarrolladores, son profesionales con una elevada tasa de empleabilidad. Si tienes interés en esta área, ya sea por el mercado laboral o por otros motivos, es importante que sepas que la Universidad de Harvard ofrece varios cursos gratuitos.

El catálogo de cursos es amplio, destacándose especialmente sus cursos gratuitos de iniciación al desarrollo de videojuegos, así como cursos de programación en Python o JavaScript . Estas opciones te brindarán una sólida base para ingresar al campo de la programación y desarrollar tus habilidades.

Los cursos no solo te ayudarán a encontrar trabajo, sino que también añadirlos a tu currículum, como formaciones cursadas en una de las universidades más valoradas del mundo, sin duda te proporcionará puntos extras en procesos selectivos.

Según portales especializados como Talent o Jobted, los programadores reciben un sueldo promedio alrededor de los 2300 y 2400 euros mensuales en España, pudiendo ser todavía mayor en el caso de los profesionales más experimentados.

Harvard tiene cursos gratis para aprender a programar: obtendrás sueldos de más de 2000 euros. (Fuente: Shutterstock). Fuente: Shutterstock Thanadon88

Cursos gratuitos de programación de Harvard que no te puedes perder

Para acceder a uno de los cursos gratuitos de programación, es necesario visitar la página web de Harvard y dirigirse a la sección de Courses . Es importante señalar que los contenidos están en inglés, por lo que se requiere un dominio adecuado de este idioma, dado que la mayoría de las formaciones no cuentan con traducción.

Todos los cursos ofrecen la posibilidad de obtener un certificado, aunque para ello es necesario abonar una tarifa que varía según la formación. A continuación, se presentan 4 de los cursos gratuitos que ofrece esta universidad:

Introducción a la Inteligencia Artificial con Python

Este curso explora los fundamentos y algoritmos de la Inteligencia Artificial moderna. A través de proyectos prácticos, te familiarizarás con la teoría detrás de los algoritmos de búsqueda en grafos, clasificación, optimización y aprendizaje por refuerzo.

Al finalizar el curso, habrás adquirido experiencia en el uso de bibliotecas de aprendizaje automático y desarrollado un conocimiento sólido de los principios de la inteligencia artificial, lo que te permitirá diseñar tus propios sistemas inteligentes.

La duración es de 7 semanas, con un compromiso de entre 10 y 30 horas semanales.

Introducción al desarrollo de juegos

Este curso te permitirá explorar el diseño de juegos clásicos como Super Mario Bros , Flappy Bird, Legend of Zelda, Angry Birds o Pokémon . A través de conferencias y proyectos prácticos, podrás conocer los principios de los gráficos 2D y 3D, animación, sonido y detección de colisiones utilizando marcos como Unity y LÖVE 2D, junto con lenguajes de programación como Lua y C#.

La duración es de 12 semanas, con un compromiso de entre 6 y 9 horas semanales.

Harvard tiene cursos gratis para aprender a programar: obtendrás sueldos de más de 2000 euros. (Fuente: archivo).

Programación Web con Python y JavaScript

Este curso abarca una amplia gama de conocimientos, desde el diseño de bases de datos y escalabilidad hasta la seguridad y experiencia de usuario. Mediante proyectos prácticos, los estudiantes aprenderán a escribir y utilizar APIs, crear interfaces de usuario interactivas y aprovechar servicios en la nube como GitHub y Heroku.

La duración es de 12 semanas, con un compromiso de entre 6 y 9 horas semanales.

Introducción a la Informática

Este curso introductorio a la informática y el arte de la programación está diseñado para personas sin experiencia previa en el campo. De nivel básico, enseña a resolver problemas eficientemente, abordando temas como estructuras de datos, gestión de recursos, seguridad, ingeniería de software y desarrollo web.

Los lenguajes de programación incluyen C, Python, SQL, JavaScript, además de los fundamentos de CSS y HTML. Adquirir estas habilidades y conocimientos abrirá oportunidades en el mundo de la informática y sentará las bases para un futuro en programación.

La duración es de 11 semanas, con un compromiso de entre 10 y 20 horas semanales.