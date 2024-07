Tecnología en los Juegos Olímpicos: cómo se prepara un evento "a prueba de fallas"

El próximo 26 de julio iniciarán los Juegos Olímpicos de París y la tecnología será una parte esencial de este evento que concentrará la atención de miles de personas en la ciudad luz y de millones a través de las transmisiones televisivas.

Para que los juegos se desplieguen de una manera espectacular y toda la información que se genera en ellos llegue al público, la digitalización juega hoy un rol fundamental. La compañía francesa Atos es la encargada, mediante un acuerdo con el Comité Olímpico Internacional, de brindar la infraestructura tecnológica para que todo ocurra.

Durante los JJOO, además de poner en funcionamiento sus propias soluciones, Atos también interactuará con 15 empresas proveedoras tecnológicas encargadas de aspectos particulares del evento.

Su centro tecnológico de operaciones de 610 metros cuadrados contará con 300 personas (entre ellos, 70 expertos de la compañía de diferentes nacionalidades), a la vez que se coordinarán a 2.000 especialistas adicionales de todo el mundo que brindarán soporte las 24 horas del día.

Apps y monitoreo

En total, Atos pondrá en funcionamiento más de 150 aplicaciones en los juegos, que incluyen sistemas que centralizan los resultados y las estadísticas de todas las sedes de competencia, que luego se transmiten a agencias de noticias, federaciones y los comités olímpicos nacionales alrededor del planeta.

También, entre otros, hay un sistema que convierte los resultados para su presentación rápida en la Web, además de una aplicación especialmente creada para los comentaristas de las competencias que brinda los resultados en tiempo real.

Centro de operaciones de Atos en París.

También hay softwares que administran las acreditaciones y hasta el portal de voluntarios que realizan tareas en la competencia. Todo esto, y más, depende de plataformas digitales.

Todo el funcionamiento de las redes y los servicios tecnológicos fue puesto a prueba de manera exhaustiva para garantizar su funcionamiento y su capacidad de respuesta ante contingencias.

La infraestructura, a prueba

Claudia França do Vale, Integration Test Lab Manager for the Olympic and Paralympic Games Paris 2024 en Atos, explicó a El Cronista: "En Madrid tenemos el laboratorio de pruebas de integración, que es donde simulamos toda la competición de todos los deportes y todas las aplicaciones. Esto incluye aplicaciones tanto de Atos como de proveedores externos".

Claudia França do Vale, la encargada de laboratorio de testing de Atos para los Juegos Olímpicos.

Y agregó: "Nuestro objetivo es poder validar todas las aplicaciones y que estén en línea con todos los requerimientos del COI y de cada federación deportiva internacional, para exhibir los resultados en cada diferente tipo de sistema".

La experta de Atos señaló que las pruebas para asegurar el funcionamiento de los sistemas se vienen realizando desde hace tiempo: "En Madrid hacemos venimos haciendo pruebas funcionales durante dos años. Esto implica más de 200.000 horas de testing para las diferentes aplicaciones. Además, hacemos pruebas para practicar las políticas y los procedimientos que hay que seguir durante los Juegos Olímpicos".

Y añadió: "A mediados de mayo, todo el equipo del laboratorio viajó a París para realizar una simulación de una semana de las competiciones. Fueron los responsables de distintos deportes para diferentes sedes, y también participaron otras empresas de tecnología que son proveedoras en este acontecimiento".

El sistema de Atos que utilizarán los comentaristas deportivos durante los JJOO.

França do Vale contó que se trató de un "technology rehearsal", un marco en el que se ensayan distintos escenarios, se simulan fallas o situaciones que puedan afectar al desarrollo de las actividades. En ese contexto, el equipo resuelve las incidencias e informa los distintos partners cómo puede impactar en la competición.

"El objetivo es nunca retrasar la competición por una cuestión técnica, tener diferentes soluciones de backup y redundancia", concluyó.