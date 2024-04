Abren cursos 100% gratis de programación y ChatGPT: cómo inscribirse

La situación del mercado de tecnología de la información (IT) en Argentina experimentó ciertas tendencias en los últimos años en relación con la falta de recursos capacitados en diferentes tecnologías. Por eso, este campo brinda una oportunidad a quienes quieran capacitarse mediante cursos en disciplinas como la programación y la inteligencia artificial, entre otras.

Entre los factores que explican la escasez de talentos IT se pueden mencionar la demanda creciente de profesionales especializados (por la expansión de empresas locales e internacionales en el país, como por el impulso de iniciativas de transformación digital en diversas industrias), la falta de este talento capacitado (producto de la rápida evolución tecnológica y a la falta de programas educativos que mantengan el ritmo de la demanda del mercado) y la falta de actualización en habilidades, lo que dificulta su inserción en el mercado laboral o limita sus oportunidades de crecimiento profesional.

Qué necesita hoy el mercado IT

Para abordar la brecha de habilidades en el mercado de IT, es necesario implementar iniciativas de capacitación y formación que combinen lo que necesitan las empresas: personas capacitadas en el mix de habilidades técnicas y blandas.

En lo que respecta a competencias técnicas, los conocimientos en programación, desarrollo de software y bases de datos son algunas de las más requeridas; mientras que el manejo de herramientas de inteligencia artificial y de aprendizaje automático son también skills de las más solicitadas, junto a la experiencia en los entornos Cloud y seguridad informática.

"A las habilidades técnicas es muy importante sumarle la capacidad de comunicar ideas de manera clara y efectiva, así como la flexibilidad para trabajar en equipos en entornos ágiles, colaborativos y multidisciplinarios. Siempre es valorada la aptitud para resolver problemas de manera creativa y la capacidad de adaptabilidad, además de estar abiertos al aprendizaje o capacitación continuos", señaló Cecilia Oreglia, responsable de IT School, escuela de capacitación que brinda conocimientos y acerca oportunidades laborales a través de clases 100% online, autodidactas y gratuitas.

Cursos online gratuitos, una alternativa para insertarse en el mercado laboral IT.

Capacitación IT: cursos 100% gratuitos

IT School ofrece cursos en diferentes herramientas de las más necesitadas en el mercado laboral como:

SAP Fiori

Testing QA

Wordpress

Uipath

SEO

Python

ChatGPT

En la última charla sin costo brindada por la escuela al público general sobre Inteligencia Artificial (AI) y buenas prácticas para el uso de ChatGPT participaron más de 2.000 personas de toda la región. Los asistentes pudieron tener una visión general sobre la reconocida herramienta de la mano del experto en el tema, Enrique Fraga, además de tips sobre cómo sacarle el mayor provecho posible.

"Estas siete capacitaciones las diseñamos en conjunto con empresas partners, expertas en estas tecnologías. Ellos nos brindan su expertise y la participación de sus líderes mientras que nosotros los beneficiamos a través de la organización de eventos y la llegada a su público target. De esta manera, se genera una conexión entre la empresa que precisa personal capacitado y las personas que están buscando empleo, que en muchas oportunidades son jóvenes comenzando sus carreras profesionales o bien personas que están cambiando su actividad laboral y no quieren atravesar un proceso universitario o terciario de muchos años para obtener nuevos conocimientos", explicó Oreglia.

De esta manera, los cursos cortos acercan a los alumnos a las tecnologías y les dan la posibilidad de insertarse en el mundo laboral IT en un corto plazo y sin intermediarios. Para poder seguir ampliando su propuesta y colaborar a que las empresas obtengan los recursos que precisan, además de acercarle un empleo a aquellos que lo están necesitando, IT School está próxima a lanzar -durante el año- cursos en Nintex, Java, Odoo, PM, Sharepoint, Community Manager (CM) y LinkedIn.

IT School forma parte del Grupo KELSOFT, grupo que también tiene en su portfolio la empresa Cosys, una comunidad de talentos a disposición de las necesidades de grandes clientes constituidos por empresas IT, ofreciendo servicios de Talent Acquisition IT, Head Hunting & Human Resources. La misma busca impulsar el crecimiento personal y profesional de cada uno de los integrantes de su compañía, en pos de alinear los intereses individuales con los intereses globales del cliente prestando un ambiente de trabajo favorable, cómodo y entusiasta.