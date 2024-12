Comprar en Amazon y Aliexpress: cuál es la diferencia entre los envíos por courier y los "puerta a puerta"

Los envíos gratuitos que Amazon ofrece para la Argentina y la quita de impuestos arancelarios que decretó el gobierno nacional, y que rige desde este lunes 2 de diciembre, reavivaron el interés por las compras online en el exterior de productos de tecnología y de otros rubros.

No obstante, para aprovechar de la mejor manera las ofertas de las grandes tiendas online del exterior, ya sea de Estados Unidos o de China, hay que tener claras las diferencias entre los envíos por correo "puerta a puerta" y los servicios de paquetería courier. Se trata de las dos principales alternativas actuales y difieren mucho en cuanto a costos, tiempos y límites aduaneros.

Courier: sin aranceles y en auge gracias a Amazon

El servicio de courier privado es el que brindan compañías como FedEx, DHL o UPS. Son envíos veloces y seguros, pero que suelen ser más costosos que el correo tradicional.

En las últimas semanas este sistema ganó popularidad dado que es el que utiliza Amazon para hacer llegar las compras -con envío gratuito- a sus clientes en la Argentina.

Y, ahora, el gobierno nacional decretó una flexibilización en las restricciones que afectaban a los couriers. De esta manera, a partir de diciembre, los límites de importación pasaron de 1.000 dólares a u$S 3.000 por envío, un monto similar al de los demás países de la región.

Amazon brinda envíos gratuitos hacia la Argentina vía courier para varios de sus productos.

Además, no se abonan aranceles por los primeros 400 dólares por envío. En estos casos, los productos sólo abonarán IVA. La condición es que los bienes sean adquiridos para uso personal.

"A modo de ejemplo, una campera que en el exterior vale 100 dólares, hoy paga 67 dólares en concepto de impuestos. Con esta medida, pasará a pagar 21 dólares", detallaron desde el Gobierno. Y agregaron: "A través de esta medida, todos los argentinos van a poder acceder a productos importados con precios más competitivos, en especial aquellos que no tienen la oportunidad de viajar. Por ende, van a poder traer ropa, juguetes y/o pequeños electrodomésticos del exterior".

Este tipo de envío sólo puede utilizarse 5 veces por año calendario y por persona. El contenido del paquete no debe contener más de 3 unidades de la misma especie y no pueden tener fin comercial. Asimismo, el peso del paquete no puede superar los 50 Kg.

En la mañana del lunes 2 de diciembre, Amazon todavía no había actualizado en su web los aranceles que se cobran para los productos, algo que se espera suceda en las próximas horas.

Cómo funciona el envío puerta a puerta

Las autoridades argentinas denominan "puerta a puerta" al sistema de envíos de paquetes que se realiza mediante correos tradicionales como el Correo Argentino.

Estas encomiendas internacionales son menos rápidas que los envíos por courier, pero también son mucho menos costosas. Por eso, es un método muy elegido para trasladar productos pequeños o "chucherías" desde sitios de e-commerce de China como Aliexpress o similares. Pero la modalidad no está limitada a eso, ya que permite también paquetes grandes y pesados.

ARCA (ex AFIP) señala que sólo pueden operar con esta modalidad las personas humanas que requieran ingresar mercadería cuyo valor de compra (costo de la mercadería + seguro + flete) no supere los u$s 3.000. La mercadería tiene un límite de 20 kilogramos por paquete, debe ser para uso personal, y su especie y cantidad no deben presumir una finalidad comercial.

Sitios como Aliexpress suelen ofrecer tanto la opción de envío por courier como la de puerta a puerta.

Los primeros 12 envíos del año gozan de una franquicia de u$s 50 cada uno. En caso de que el valor de la compra (costo de la mercadería + seguro + flete) sea igual o inferior, no hay que pagar tributo alguno. Caso contrario, se pagará un impuesto equivalente al 50% del excedente de la franquicia mencionada. Una vez agotado el cupo franquiciado, se abonará el 50% del total de la compra.

Además, ARCA indica que el Correo cobrará una tasa de servicio en todos los casos.

El Gobierno ya anticipó que en las próximas semanas habrá una flexibilización de los envíos puerta a puerta y se esperan medidas similares a las de los envíos por courier.