Se avecina una nueva ola de despidos masivos en 2026: la empresa más grande del país podría dejar a millones sin trabajo en pocos días

En esta noticia De Hot Sale al “Estadio Amazon”

Amazon México ha desplegado una robusta estrategia para la treceava edición de Hot Sale, que promete entregas el mismo día al robustecer su infraestructura urbana mediante analítica predictiva de datos.

Eduardo Gómez, head of brand marketing and events, dijo a El Cronista que Hot Sale “en tráfico (...) puede ser el doble o el triple de lo que normalmente se estima para un mes normal“.

Para gestionar este aumento masivo en la demanda, Gómez destacó que la mejora tecnológica para este año no está en los grandes centros de distribución, sino en la inteligencia de datos aplicada a sus estaciones de última milla.

“Las mejoras que tenemos acá son mejoras a nivel de data. Somos cada vez mejores para saber qué deberíamos tener acá en estos lugares porque empezamos a tener capacidad de predicción de lo que nuestros clientes quieren y van a tener más demanda”.

Predecir la demanda permite acercar los productos a los consumidores en centros de almacenamiento para entregarlos el mismo día o lo más pronto posible. Aunque, el directivo reconoció que sostener el ritmo ante tal volumen de pedidos es el mayor reto del evento, pues la saturación suele impactar la velocidad hacia las últimas jornadas:

“Casi nunca salimos del evento con la misma velocidad con la que entramos, porque obviamente la escala del evento y el volumen de paquetes que se acumula a lo largo de los días, pues hace que las promesas de entrega al final del evento se extiendan un poco, pero sin duda esta vez estamos entrando con hasta el mismo día y sí es la vez que más rápido esperamos entregar”, explicó Gómez.

Para flexibilizar la recepción de paquetes, la tecnológica se apalancará de su red de casilleros y de alianzas con terceros como Farmacias del Ahorro, además de incentivar el uso de la modalidad Amazon Day, la cual permite consolidar múltiples compras en un solo día programado.

Eduardo Gómez, head of brand marketing and events de Amazon México | Cortesía Amazon

En cuanto a las preferencias del consumidor mexicano, Gómez destacó que categorías como electrónicos, videojuegos, juguetes y consumibles básicos mantendrán un rol protagónico durante Hot Sale. De igual forma, Gómez destacó el acelerado crecimiento en moda y calzado, así como en complementos deportivos, sobre todo por la coyuntura del Mundial de Fútbol.

Con reducciones de precio que alcanzarán hasta un 60% transversalmente en todas sus categorías y hasta 24 meses sin intereses, Amazon busca capitalizar un mercado que acumula meses de expectativa por parte de los consumidores.

“Hot Sale y todos los eventos grandes son supremamente importantes. Enfocamos 3 meses de trabajo para tratar de conseguir los mejores descuentos y los mejores productos en descuento para nuestros clientes. Todo ese trabajo y más de 200 personas están involucradas en realmente montar estos eventos”, aseguró Gómez.

De Hot Sale al “Estadio Amazon”

De manera paralela y complementaria, Amazon ha entrelazado su pauta comercial con el balompié, un movimiento estratégico cimentado desde su alta como patrocinador oficial de la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX y la Liga Femenil.

En este contexto, la tecnológica diseñó el micrositio “Estadio Amazon”, una tienda especializada y curada digitalmente donde conviven desde alimentos y botanas hasta artículos de animación y los jerseys oficiales de los clubes de la liga local y la selección nacional , gracias a un acuerdo de distribución directa con Adidas.

Como parte de su promesa de entregas cada vez más veloces, Gómez compartió que a raíz del lanzamiento del tradicional álbum Panini, Amazon ha habilitado la entrega de estampas de colección en un tiempo récord de 15 minutos en algunas zonas de las principales ciudades.

Asimismo, Gómez presumió que están lanzando una campaña de fidelización activa para todas las compras elegibles de mínimo MXN 300 pesos realizadas entre el 4 y el 24 de mayo. Dicha dinámica sorteará más de 40,000 premios que incluyen pantallas de 55 pulgadas, dispositivos Echo, jerseys oficiales y accesos a partidos del Mundial 2026.