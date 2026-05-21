En esta noticia Citi Casa de Bolsa en la volatilidad

La intermediación de valores extranjeros en México sigue concentrándose en unos cuantos jugadores. Citi México Casa de Bolsa captó el 20% del monto total operado en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) al cierre de abril, consolidándose como el principal intermediario en el mercado de activos globales listados en las bolsas mexicanas.

Al cierre de marzo, el también llamado mercado global representó el 43.6% del total operado en la Bolsa Mexicana de Valores; mientras que en BIVA representa el 53.1% del total, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB).

La cifra reportada por la casa de bolsa muestra el interés de los inversionistas mexicanos por activos con mayor liquidez en un contexto de menores tasas de interés.

La firma —que desde diciembre de 2024 opera bajo la marca Citi México Casa de Bolsa tras la separación de Banamex— acumuló además una participación de 15.17% en el monto operado dentro del SIC entre enero y abril de este año, de acuerdo con cifras del Proveedor Integral de Precios (PIP).

El Sistema Internacional de Cotizaciones se ha convertido en pieza clave de las bolsas en el país ante el incremento en el apetito de los inversionistas locales por otro tipo de activos tanto acciones como fondos cotizados en bolsa (ETF por sus siglas en inglés) y, en paralelo, alerta al propio mercado por el aumento en la participación diaria.

Datos de la BMV indican que, hasta noviembre de 2025, el SIC acumulaba 2,130 acciones listadas y 1,615 ETFs; de los cuales Amazon, Microsoft y Nvidia son las tres más transaccionadas en el centro bursátil; mientras que los ETFs iShares Gold Trust, iShares $ Treasury Bond 0-3 Month y iShares Treasury Bond 0-1 yr USD se mantienen con la mayor cantidad transaccionada.

Citi Casa de Bolsa en la volatilidad

La casa de bolsa opera dentro de los negocios de Markets y Private Bank de Citi México, ofreciendo servicios de corretaje para clientes institucionales y de alto patrimonio.

Antonio Espíndola, director general de Citi México Casa de Bolsa, señaló que el entorno actual de alta volatilidad ha impulsado a los inversionistas a buscar mayor velocidad de ejecución y acceso a mercados internacionales

“Estamos ante un panorama de alta volatilidad que obliga a nuestros clientes a tomar decisiones mejor informadas y de pronta ejecución, y gracias a la confianza de éstos, somos su socio estratégico para las operaciones en bolsa y los servicios que necesitan,” dijo el directivo.