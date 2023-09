Chau iPhone: la polémica decisión que preocupa al equipo de Apple

Apple no sólo se consagra como una marca líder en la fabricación y venta de celulares inteligentes, sino que también es uno de los jugadores más importantes de las bolsas de valores mundiales, siendo la primera empresa estadounidense en alcanzar un valor de mercado de 2 billones de dólares.

Sin embargo, su imperio de más de 40 años tambalea a medida que en China crece el incentivo para erradicar el uso de tecnología extranjera en entornos sensibles; una medida que acompaña los esfuerzos de las autoridades asiáticas por reducir su dependencia del software y los circuitos de su rival geopolítico, Estados Unidos.

Según trascendió, varias agencias estatales de Pekín comenzaron a dar instrucciones a su personal para que no lleven sus iPhones al trabajo. Además, se espera que las restricciones se extiendan a un amplio grupo de compañías y organizaciones controladas por el Gobierno.

Fuente: Shutterstock.

La medida cayó como un baldazo de agua fría para la tecnológica de Cupertino. En Wall Street, sus acciones retrocedieron más del 8% en dos sesiones y borraron casi u$s 200.000 millones de su bolsillo. Mientras que a comienzos de agosto los títulos de Apple alcanzaban los u$s 196, al momento de recibir la noticia de China cayeron hasta los u$s 177,56.

Es que el fabricante del iPhone ve a la potencia asiática como su mayor mercado extranjero y base de producción global. Al respecto cabe mencionar que, en el segundo trimestre de 2023, China representó el 24% de todas las ventas del celular insignia de Apple.

En la misma línea, el país es responsable de la producción de la mayoría de los iPhones del mundo a través de extensas fábricas que dan empleo a millones de chinos. Es por esto que el veto, sumado a la debilidad económica que actualmente atraviesa el gigante asiático, representa un importante contratiempo para la firma de Steve Jobs.

Por el momento, no se sabe con firmeza cuántos organismos podrían llegar a implementar las restricciones sobre los móviles estadounidenses. Tampoco se ha emitido ninguna orden judicial formal o escrita.

Lo que es una certeza es que no se trata de una política aislada. Más bien, es un capítulo más en el largo historial de los intentos chinos por propulsar una economía de planificación centralizada e independiente de los EE.UU..

Ya en el 2022, Pekín le había demandado a los organismos del gobierno central y a las empresas estatales que sustituyeran los ordenadores personales de marca extranjera por alternativas nacionales en un plazo de dos años.

Ahora, la prohibición de los iPhones llega en un momento particular: después del nuevo lanzamiento de Huawei, una fabricante de celulares de origen chino que EE.UU. incluyó en su lista negra. El dispositivo es el Mate 60 Pro, que equipa un avanzado procesador y cuenta con capacidad 5G.

En cuanto a las perspectivas de los analistas del mercado tecnológico, hay visiones mixtas. Dan Ives, de Wedbush Securities, cree que el impacto de una posible prohibición del iPhone es "muy exagerado", puesto que afectaría a menos de 500.000 dispositivos de los 45 millones que espera vender Apple en China durante los próximos doce meses, según sus propias palabras.

Por otro lado, Edward Moya, de la empresa de servicios financieros OANDA aseguró: "El crecimiento de Apple depende en gran medida de China. Si aumenta la represión en Beijing, esto podría plantear un gran problema para varias empresas de tecnología que también dependen de China".

Sobre esto último es importante destacar que, más allá del grado de daño que pueda causar el gigante asiático sobre la empresa de la media manzana, es una realidad que China está avanzando sobre su política de independencia tecnológica y esto podría generar turbulencias para todas aquellas compañías del rubro que tengan lazos comerciales con la segunda economía más grande del mundo.