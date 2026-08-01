Serán 10 km de este Eje Prioritario que une a Oaxaca y Guerrero.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó que la modernización de la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo beneficiará a un millón 947 mil 399 habitantes y generará 93 mil 615 empleos, como parte de uno de los proyectos carreteros prioritarios del Gobierno de México para fortalecer la conectividad del Pacífico.

Durante 2026, la dependencia invertirá mil 613 millones de pesos para ampliar a dos carriles 10 kilómetros de esta vía estratégica que conecta a Oaxaca y Guerrero, una obra que busca mejorar la movilidad, incrementar la seguridad vial e impulsar el desarrollo económico, turístico y portuario de la región.

En 2026, se invertirán mil 613 mdp en este Eje Prioritario que se realiza por tramos. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

¿En qué consiste el megaproyecto de la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo?

La SICT informó que la modernización integral contempla 446 kilómetros de longitud y una inversión total de 31 mil 205 millones de pesos. Las obras comenzaron en 2025 y está previsto que concluyan en diciembre de 2029.

Para este año, la meta contempla ampliar 10 kilómetros de carretera, distribuidos de la siguiente manera:

8 kilómetros en Oaxaca.

2 kilómetros en Guerrero.

Trabajos en los tramos Pochutla-Huatulco y Puerto Escondido-San José.

Modernización del Entronque Tangolunda-Tapanalá.

Obras en el tramo Las Vigas.

Inversión de 1,613 millones de pesos durante 2026.

Beneficio directo para 1.9 millones de habitantes .

Generación estimada de 93,615 empleos.

La dependencia destacó que “la modernización integral de la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo contempla 446 km de longitud y una inversión total de 31 mil 205 mdp. Las obras iniciaron el año pasado y concluirán en diciembre de 2029”.

De la meta programada para este año, 2 km corresponden al estado de Guerrero y 8 km a Oaxaca, en los tramos Pochutla-Huatulco y Puerto Escondido-San José, Entronque Tangolunda-Tapanalá y Las Vigas. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Los avances alcanzados durante 2025

La SICT recordó que durante el primer año de trabajos ya fueron concluidos 27 kilómetros del proyecto. De esa cifra, 26 kilómetros corresponden a Oaxaca, mientras que en Guerrero se concluyó un kilómetro que incluyó la construcción de ocho nuevos puentes.

Los puentes terminados son Las Vigas, Agua Hedionda, Copala, Marquelia I, Talapilla, Río Quetzala, Santa Catarina y Río Nexpa, infraestructura que forma parte de la estrategia para mejorar la conectividad y aumentar la seguridad de quienes transitan por esta importante ruta del litoral del Pacífico.

Los puentes concluidos son: Las Vigas, Agua Hedionda, Copala, Marquelia I, Talapilla, Río Quetzala, Santa Catarina y Río Nexpa.

¿Qué impacto tendrá la nueva carretera en Oaxaca y Guerrero?

De acuerdo con la SICT, la modernización permitirá fortalecer la movilidad entre ambos estados, reducir tiempos de traslado y facilitar el transporte de personas y mercancías, además de favorecer la conectividad con puertos estratégicos del Pacífico mexicano.

La dependencia subrayó que “esta obra contribuirá de manera significativa a impulsar la movilidad y la seguridad vial del litoral del Pacífico, lo que fomentará el crecimiento económico de la región, las actividades turísticas y la conectividad portuaria”. Asimismo, indicó que mejorará la calidad de vida de comunidades como Lázaro Cárdenas, Zihuatanejo, Coyuca, Acapulco, Marquelia, El Cacalote, Puerto Escondido, Juchitán, Pochutla, Huatulco y Salina Cruz, al integrarlas a un sistema de transporte más seguro, funcional y eficiente.